Estee Lauder : La société The Estée Lauder Companies va augmenter sa participation dans DECIEM

ELC augmentera son investissement dans la société initiatrice des marques de soins de la peau à croissance rapide, The Ordinary et NIOD, et établira les conditions de la pleine propriété dans trois ans

La société Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord visant à investir davantage dans la société multi-marques, verticalement intégrée et basée au Canada, DECIEM Beauty Group Inc. (« DECIEM »), et passer ainsi de 29 % à environ 76 % (la « Première phase »). La transaction devrait être conclue au cours du trimestre s'achevant le 30 juin 2021. La société Estée Lauder Companies Inc. (« ELC ») a accepté d'acheter la participation restante après une période de trois ans (la « Deuxième phase »).

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210223006205/fr/

(Photo: Business Wire)

Plus connue sous le nom de « The Abnormal Beauty Company » (la société de beauté inhabituelle), DECIEM est une entreprise qui perturbe l'industrie grâce à une approche orientée consommateur. Elle a été fondée en 2013 par le regretté Brandon Truaxe, un visionnaire qui voulait faire bouger l'industrie de la beauté en lui redonnant de l'authenticité et de la transparence. Il a développé la société en lui insufflant créativité et innovation aux côtés de son fondateur, Pasquale Cusano et de son co-fondateur, Nicola Kilner. Nicola est désormais à la tête de DECIEM où il occupe le poste de CEO et travaille en étroite collaboration avec Prudvi Kaka, directeur scientifique, dont l'équipe interne de biochimistes dirige l'innovation pour toutes les marques de DECIEM, et Stephen Kaplan, qui occupe le poste de COO.

« Au cours des quatre dernières années, nous avons établi un partenariat à long terme tout à fait spécial avec cette incroyable équipe de DECIEM, et nous nous réjouissons de voir ce que l'avenir nous réserve », a déclaré Fabrizio Freda, président et CEO de The Estée Lauder Companies Inc. « DECIEM est une entreprise hors du commun. Nicola et son équipe ont élaboré et développé des marques authentiques, sources de produits très efficaces et incontournables, à l'aide d'un modèle verticalement intégré, et ils ont engendré un style de communication unique, transparent et séduisant. Les produits phares de l'entreprise, l'innovation souhaitable et l'approche numérique et à fort contenu humain ont été déterminants dans cette réussite ».

« Brandon rêvait qu'ELC soit « the forever home » de DECIEM, et nous sommes profondément touchés de concrétiser sa vision aujourd'hui », a déclaré Nicola Kilner. « Prudvi, Stephen, notre équipe et moi-même allons continuer de cultiver la création de Brandon, et nous remercions ELC pour son engagement permanent envers notre vision et notre avenir ».

Depuis l'investissement initial d'ELC en juin 2017, DECIEM a connu une croissance rapide, réalisant un chiffre d'affaires net d'environ 460 millions de dollars pour la période de 12 mois s'achevant le 31 janvier 2021. Le montant à payer par ELC à la clôture est d'environ 1,0 milliard de dollars, ce qui représente une valeur totale de l'entreprise d'environ 2,2 milliards de dollars pour la Première phase. À la clôture de la Première phase, ELC s'attend à réaliser une plus-value hors caisse sur son investissement initial. Hormis cette plus-value, le chiffre d'affaires et les bénéfices nets de DECIEM devraient avoir un impact négligeable sur les résultats consolidés d'ELC pour l'exercice 2021. L'acquisition est soumise à certaines conditions, notamment l'obtention des autorisations réglementaires, et devrait être finalisée au cours du trimestre s'achevant le 30 juin 2021. Ces montants en dollars ont été convertis aux taux de change moyen pour les ventes nettes et aux taux de change courant pour les valeurs de transaction. Le prix d'achat de la participation restante lors de la Deuxième phase sera fixé en fonction des performances futures de DECIEM.

Le portefeuille de DECIEM comprend actuellement six marques, dont The Ordinary, une marque de soins de la peau de renommée internationale ayant créé un buzz impressionnant axé sur la communauté et les références, et qui représente un lien profond établi avec sa base mondiale de consommateurs passionnés de soins de la peau. La gamme de marques et de produits de « beauté fonctionnelle » de DECIEM est vendue principalement sur des sites d'e-commerce et dans des boutiques spécialisées appartenant à DECIEM ou à des détaillants, ainsi que dans ses propres boutiques indépendantes, principalement aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.

Dans cette transaction, Perella Weinberg Partners a agi en qualité de conseiller financier pour The Estée Lauder Companies Inc. tandis que Lowenstein Sandler LLP et Osler, Hoskin & Harcourt LLP a agi en qualité de conseiller juridique. Les autres propriétaires de DECIEM ont bénéficié des conseils financiers de Baylor Klein Limited, Fasken Martineau DuMoulin LLP a agi en qualité de conseiller juridique conjoint pour les actionnaires vendeurs, tandis que Farris LLP et Gowling WLG (Canada) LLP a agi en qualité de conseiller indépendant, pour chacun des actionnaires vendeurs. Blake, Cassels & Graydon LLP a agi en qualité de conseiller juridique pour DECIEM Beauty Group Inc.

Gowling WLG (Canada) LLP a agi en qualité de conseil pour représenter les intérêts opérationnels de DECIEM.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, notamment celles qui figurent dans les remarques citées et celles relatives à la date de clôture prévue, aux perspectives de la société acquise et aux avantages que représentent l'acquisition, comportent des risques et des incertitudes. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient différents de ceux exprimés dans ces déclarations prospectives, il y a la capacité des parties à satisfaire aux conditions de clôture du contrat d'achat définitif, la situation économique et d'autres situations actuelles du marché mondial, les actions des détaillants, des fournisseurs et des consommateurs, la concurrence, la capacité d'ELC à travailler en permanence avec la direction et d'autres investisseurs de DECIEM et à intégrer avec succès l'entreprise acquise et/ou élaborer son plan stratégique à long terme, ainsi que les facteurs de risque décrits dans le rapport annuel d'ELC sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos au 30 juin 2020.

The Estée Lauder Companies Inc. est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits haut de gamme pour les soins de la peau, le maquillage, les parfums et les soins capillaires. Les produits de l'entreprise sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous des noms de marque, dont Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced et Dr. Jart+.

ELC-C

ELC-F

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210223006205/fr/