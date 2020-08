Estee Lauder : La valeur du jour à Wall Street ESTEE LAUDER fait grise mine

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le titre Estée Lauder se fait scalper ce jeudi à Wall Street, perdant plus de 7,5% à 196,59 dollars, après que le géant des cosmétiques a publié des résultats décevants au cours de son exercice fiscal 2020, clos fin juin. Au cours du trimestre dernier, Estée Lauder a ainsi publié une perte de 462 millions de dollars, soit 1,28 dollar par action, contre un bénéfice de 157 millions, ou 43 cents par action, un an plus tôt. La perte par action ajustée s'établit à 53 cents, bien en-dessous du consensus FactSet de 16 cents.Les ventes du trimestre ont reculé de 32% pour tomber à 2,43 milliards de dollars, ratant de peu les prévisions des analystes de 2,45 milliards. La fermeture des magasins due au covid-19 a lourdement pénalisé l'activité, même si elles a partiellement été compensée par la forte croissance des ventes en ligne dans toutes le régions où le groupe est présent.Sur l'ensemble de l'exercice fiscal, le bénéfice net a reculé de 62% à 684 millions de dollars, ou 1,86 dollar par action, et les ventes de 4% à 14,29 milliards de dollars.Toutes les activités du groupe sont en repli, à l'exception des Soins de la Peau (51,6% des ventes), qui ont progressé de 13% à 7,38 milliards de dollars, et ont contribué à hauteur de 2,13 milliards de dollars au résultat opérationnel. La division Maquillage (33% de l'activité), elle, a chuté de 18% à 4,79 milliards de dollars et a enregistré une perte opérationnelle de 1,44 milliard.A la fin juin 2020, 15% des magasins opérés par Estée Lauder ou ses clients restaient fermés en Europe et 20% aux Amériques, alors qu'ils avaient presque tous rouvert en Asie-Pacifique.Face à l'incertitude provoquée par le covid-19, la société a pris une série de mesures de contrôle des coûts afin de préserver ses liquidités et sa flexibilité. Ainsi, elle a notamment réduit ses dépenses (publicité, voyages, consultants, gel des salaires...) de 800 millions de dollars, ses investissements de 275 millions de dollars, a suspendu ses rachats d'actions et le paiement du dividende trimestriel, et a levé 2,2 milliards de liquidités en avril.A cela s'ajoute l'annonce du lancement, au cours du prochain exercice, d'un "Business Acceleration Program", qui devrait permettre, devrait permettre d'économiser 300 à 400 millions de dollars par an. Ce programme comprendra la fermeture de magasins, l'accélération sur le digital et de nouvelles méthodes de travail.Estée Lauder a également annoncé une réduction de 3% de ses effectifs, soit 1 500 à 2 000 emplois supprimés, d'ici 2023.