Estee Lauder : The Estée Lauder Companies annonce la nomination de Tara Simon au poste de vice-présidente principale, directrice générale mondiale, Too Faced

The Estée Lauder Companies (NYSE:EL) annonce ce jour que Tara Simon a rejoint The Estée Lauder Companies au poste de vice-présidente principale, directrice générale mondiale, Too Faced, avec prise d'effet au 31 août 2020. Elle sera supervisée par John Demsey, président exécutif du groupe, The Estée Lauder Companies (ELC), et succédera à Eric Hohl, qui quitte la société.

Tara intègre Too Faced après avoir occupé la fonction de vice-présidente principale du merchandising, Prestige Beauty, chez ULTA BEAUTY. À ce poste, Tara était responsable de l'évolution du business model et de la promotion des marques de luxe d'ULTA BEAUTY, et à l'origine d'une part de marché sans précédent de Prestige Beauty. En tant que cheffe de l'équipe du merchandising des marques de prestige et de l'équipe de la stratégie de merchandising d'ULTA BEAUTY, Tara a considérablement augmenté le nombre de marques de prestige vendues par les détaillants grâce des lancements exclusifs de produits de grandes enseignes telles que M·A·C et Clinique, tout en dirigeant de manière proactive le développement de nouvelles marques ayant débouché sur un engagement et une fidélisation accrus de la clientèle.

Travaillant depuis 2006 en étroite collaboration avec Jerrod Blandino et Jeremy Johnson, fondateurs de Too Faced, Tara connaît parfaitement l'image dynamique et résolument féminine de la marque. Elle a collaboré avec les fondateurs lorsqu'elle a travaillé chez ULTA BEAUTY et lorsqu'elle occupé la fonction de directrice du développement commercial et de directrice de la division Couleurs chez Sephora.

"Tara est une dirigeante visionnaire et une constructrice de marque disposant d'une vaste expérience dans les produits de beauté et le maquillage de prestige", déclare M. Demsey. "Elle est une force sur laquelle compter, avec une énergie inépuisable et une personnalité admirable. Tara a un profond respect pour la vision, le courage et la passion avec lesquels Jerrod et Jeremy ont bâti Too Faced. Elle jouera un rôle clé dans la présentation de l'histoire unique de la marque, centrée autour de l'inspiration des produits et expériences de Jerrod, aux consommateurs du monde entier. Son expertise approfondie et sa capacité à générer des résultats commerciaux au sein de l'écosystème des produits de beauté de prestige spécialisés font d'elle la recrue parfaite pour porter Too Faced vers de nouveaux sommets."

En tant que vice-présidente principale, directrice générale mondiale, Too Faced, Tara prendra les rênes du déploiement stratégique mondial de la vision de la marque et des talentueuses équipes de la société pour en concrétiser la réussite. Avec un solide bagage en matière d'image de marque et de marketing, elle travaillera en étroite collaboration avec Jerrod et Jeremy pour mettre en valeur une compréhension éclairée des clients actuels afin de créer une affinité et une fidélisation accrues et pour toucher de nouvelles audiences. En parallèle, son expertise opérationnelle et de la vente au détail lui permettront de mettre sur pied de nouveaux modèles de services et formats de merchandising avant-gardistes en fonction des différents canaux pour accélérer les opportunités de vente au détail et de vente directe au consommateur.

Tara a reçu plusieurs prix et distinctions pour sa carrière d'exception, notamment le prix Cosmetic Executive Women (CEW) Achiever en 2018. Elle siège au comité de direction de Harvard Women, en soutien au programme Kennedy School’s Women and Public Policy, et fait partie du conseil d'administration national de CEW, et du comité consultatif de The NPD Group.

À propos d'Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. fait partie des plus grands fabricants et distributeurs au monde de produits de qualité pour les soins de la peau, le maquillage, les parfums et les soins capillaires. Les produits de la Société sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous les marques suivantes: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, By Kilian, BECCA, Too Faced et Dr. Jart+.

