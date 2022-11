Estée Lauder : émet un profit warning

Estée Lauder est attendu en forte baisse à Wall Street après son avertissement provoqué par l’impact plus important que prévu des restrictions liées au Covid en Chine. Sur l’exercice 2022/2023, le groupe de cosmétiques prévoit désormais des revenus en repli de 6% à 8% contre une précédente prévision de croissance de 3% à 5%. Le bénéfice par action ajusté est anticipé entre 5,25 et 5,40 dollars, à comparer avec une précédente fourchette de 7,39 dollars à 7,54 dollars.



Au premier trimestre, clos fin septembre, Estée Lauder a généré un bénéfice net de 489 millions de dollars contre 692 millions de dollars, un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté a reculé de 28% à 1,37 dollar alors que Wall Street visait 1,31 dollar. Les revenus ont chuté de 11% à 3,93 milliards de dollars, en ligne avec les attentes. Ils ont reculé de 5% en données comparables.