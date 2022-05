Estée Lauder lance l'Emerging Leaders Fund pour promouvoir la prochaine génération de femmes qui redéfinissent le leadership

Vital Voices sélectionnée en tant que premier bénéficiaire

Estée Lauder, marque phare de The Estée Lauder Companies Inc., est fière d’annoncer le lancement de l’Estée Lauder Emerging Leaders (ELEL) Fund, fonds caritatif de The Estée Lauder Companies Charitable Foundation. La mission du Fonds ELEL est de redéfinir le leadership en apportant un soutien à une nouvelle génération de femmes leaders émergentes et en remettant en question les stéréotypes sexistes du leadership. Le Fonds permettra d’aider les organisations mondiales qui fournissent des opportunités en matière de développement du leadership, encouragent les communautés de soutien, et plaident en faveur des leaders émergents qui ont une vision audacieuse du changement.

Estée Lauder a effectué un investissement initial de 1 million USD dans le Fonds ELEL pour soutenir les organisations alignées sur la mission. Vital Voices, organisation mondiale à but non lucratif qui investit dans les femmes leaders, a été sélectionnée en tant que premier partenaire du programme du Fonds ELEL, le programme commençant en juillet 2022.D’autres subventions du Fonds ELEL seront annoncées au cours de l’année prochaine.

Global Leadership and Gender Report (Rapport sur leadership mondial et les genres) d’Estée Lauder

Pour mieux comprendre les perceptions des préjugés concernant le leadership et les genres dans le monde entier, la marque Estée Lauder a demandé à Glocalities, agence d¹études de marché internationale, d’effectuer une étude mondiale auprès de plus de 5 700 hommes et femmes, dans 11 pays. La recherche a révélé que, tandis que des préjugés et stéréotypes sexistes subsistent dans le domaine du leadership, aussi bien les hommes que les femmes apprécient les mêmes qualités d’un leader, soit la fiabilité, l’intégrité et le dévouement, qui ne sont pas liées au genre. Cependant, bien que les qualités en matière de leadership telles que la force et la détermination soient tout autant appréciées par les hommes que par les femmes, elles sont davantage associées aux hommes. L’étude indique les obstacles rencontrés et propose des solutions pour promouvoir le leadership non sexiste.

Héritage d’Estée Lauder

En tant que l’une des marques de produits de beauté de luxe les plus valorisées au niveau mondial, Estée Lauder continue d’être inspirée par sa fondatrice, Mme Estée Lauder, et sa foi dans les possibilités infinies d’une femme. Le Fonds ELEL renforcera l’engagement de la marque en faveur de la promotion des femmes en traitant un certain nombre de préjugés sexistes dévoilés par la recherche et en changeant la perception du leadership.

« L’héritage de 75 ans de la marque Estée Lauder montre ce qu’une femme visionnaire peut réaliser », a déclaré Stéphane de La Faverie, président du Groupe, The Estée Lauder Companies, et président de Global Brand, Estée Lauder & AERIN Beauty. « Grâce au travail d’Estée Lauder Emerging Leaders Fund et à ses partenaires du programme, nous soutiendrons les femmes pour qu’elles contribuent et dirigent sur leurs lieux de travail et dans leurs communautés. Nous voulons redéfinir ce que signifie être un leader et ce que diriger implique. Nous voulons voir plus de femmes comme Mme Estée Lauder dans le monde. »

Le VV Visionaries Leadership Program (Programme de leadership des visionnaires de Vital Voices) en partenariat avec le Fonds ELEL.

The Estée Lauder Emerging Leaders Fund a sélectionné Vital Voices, organisation à but non lucratif mondiale qui investit dans les femmes leaders qui s’attaquent aux plus grands défis du monde, en tant que son premier partenaire du programme officiel et bénéficiaire de la subvention. Partageant une même mission, celle de promouvoir les femmes et de redéfinir le leadership, le Fonds ELEL et Vital Voices ont élaboré un programme de développement du leadership personnalisé en ligne et hors ligne pour les leaders émergents du monde entier. Les participants au programme rejoindront la communauté de Vital Voices qui comprend plus de 20 000 femmes dans 184 pays, dont Amanda Gorman, Estée Lauder Global Changemaker (créatrice mondiale de changement d’Estée Lauder). Les dossiers de candidature pour la première cohorte et la deuxième cohorte sont maintenant accessibles sur le site www.vitalvoices.org/program/visionaries.

« Chez Vital Voices, nous voyons que les femmes dirigent différemment, et cette différence est précisément ce dont notre monde a besoin », a fait savoir Alyse Nelson, présidente et PDG de Vital Voices. « Notre partenariat avec l’Estée Lauder Emerging Leaders Fund permettra d’identifier les leaders émergents qui ont une vision audacieuse du changement positif et de leur fournir les compétences, le réseau et les ressources dont ils ont besoin pour concrétiser cette vision. »

Pour en savoir plus sur le Fonds ELEL, visitez le site esteelauder.com.

À propos d’Estée Lauder

Estée Lauder est la marque phare de The Estée Lauder Companies Inc. Fondée par Estée Lauder, l'une des premières femmes entrepreneures au monde, son héritage se poursuit aujourd'hui avec la création de produits de soin et de maquillage innovants, sophistiqués et performants et de parfums iconiques, tous caractérisés par une connaissance profonde des besoins et envies des femmes. Aujourd'hui, Estée Lauder s'adresse aux femmes dans plus de 150 pays et territoires dans le monde et dans des dizaines de points de vente, à la fois en boutique et en ligne. Et chacune de ces relations reflète systématiquement les points de vue puissants et authentiques d’Estée sur les interactions entre les femmes. Suivez @esteelauder sur Instagram, Facebook, Twitter, TikTok et YouTube.

À propos de The Estée Lauder Emerging Leaders Fund

The Estée Lauder Emerging Leaders Fund est un fonds caritatif de The Estée Lauder Companies Charitable Foundation, organisme caritatif basé aux États-Unis, et constitué et exonéré d’impôts aux États-Unis d’Amérique.

À propos de Vital Voices

Animée par la vérité universelle selon laquelle les femmes sont essentielles au progrès de leurs communautés et que les nations ne peuvent pas aller de l’avant si les femmes n’occupent pas de postes de leaders, Vital Voices Global Partnership a directement investi dans plus de 20 000 créatrices de changement dans 184 pays et territoires au cours des 24 dernières années. Elle a fourni un soutien précoce à des femmes leaders qui sont devenues des lauréates du prix Nobel de la paix, des lauréates de U.S. Youth Poet, des premiers ministres, des novatrices primées, des défenseuses pionnières des droits humains, et des entrepreneuses sociales révolutionnaires, y compris Amanda Gorman et Malala Yousafzai, pour ne citer que quelques exemples. Servant de « catalyseur des jeunes entreprises innovantes », cette organisation à but non lucratif identifie les femmes leaders qui ont une vision audacieuse du changement et collabore avec celles-ci pour faire en sorte que cette vision devienne réalité. Elle fournit des connexions, des capacités accrues, un réseau de pairs, un soutien financier, une formation à des compétences, et une meilleure visibilité de leur travail, allant de la violence sexiste à la crise climatique et aux iniquités économiques. Suivez @vitalvoices sur Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, et YouTube.

