Estee Lauder : The Estée Lauder Companies annonce la création d'un nouveau centre d'excellence pour l'équité et l'engagement

Nicole Monson dirigera le centre d'excellence à titre de vice-présidente principale de l'équité et de l'engagement

The Estée Lauder Companies (NYSE : EL) a annoncé aujourd'hui avoir mis sur pied son nouveau centre d'excellence pour l'équité et l'engagement (Equity and Engagement Center of Excellence). La création de cette nouvelle entité met en exergue les engagements et les valeurs fondatrices d'Estée Lauder Companies (ELC) axées sur une équité accrue et une meilleure représentation de la diversité dans toutes les dimensions de son activité, de ses employés à ses clients.

Le centre d'excellence pour l'équité et l'engagement sera dirigé par Nicole Monson, nommée vice-présidente principale de l'équité et de l'engagement. Nicole travaillera sous les ordres directs de Michael O’Hare, le vice-président directeur des ressources humaines internationales.

Les événements de 2020 et les mouvements sociaux liés à l'égalité raciale ont permis de jeter une lumière nécessaire sur la responsabilité des entreprises quant aux actions à mener pour faire progresser l'égalité de représentation, la défense des droits et l'inclusion au sein de leurs organisations. De l'analyse et de l'évolution du mode d'engagement de l'entreprise envers ses employés du monde entier à la mise en œuvre d'une collaboration plus étroite entre ses marques, régions et fonctions, ELC continue à œuvrer en faveur d'actions déterminées, stratégiques et accélérées pour aboutir à des changements durables.

Fondée sur l'engagement déjà existant d'ELC en matière d'actions pour l'équité raciale, l'équité salariale et d'autres activités menées à ce jour, la création du centre d'excellence pour l'équité et l'engagement traduit l'investissement de l'entreprise dans une approche ciblée et holistique afin de réaliser des progrès durables et faire avancer ses talents diversifiés à travers un profond engagement, l'avancement professionnel, des programmes de développement, des pratiques de recrutement et d'autres actions.

« Notre vision collective consiste à être l'entreprise internationale spécialisée dans les cosmétiques de prestige la plus inclusive, équitable et diverse, à la fois pour nos employés et nos clients. Cette nouvelle entité essentielle renforcera l'engagement des employés et permettra d'accroître l'équité dans l'ensemble de l'entreprise, tout en constituant une plateforme stratégique pour poursuivre et étendre cette démarche à l'avenir », a déclaré Fabrizio Freda, le président-directeur général d'ELC. « Nous savons que les véritables changements exigent du temps, de la motivation et une stratégie claire, et nous continuerons à allouer des ressources ciblées et pertinentes à l'accomplissement de cet objectif. »

« Depuis la fondation de notre entreprise, nos talentueux employés ont été au centre de nos activités et le moteur le plus puissant de notre réussite. Bien qu'étant fiers des progrès réalisés jusqu'à présent, nous sommes résolus à promouvoir l'équité et l'engagement à long terme », a affirmé William P. Lauder, président-directeur d'ELC. « La longue expérience et les vastes connaissances de Nicole en ressources humaines dans un cadre juridique international, alliées à sa capacité maintes fois démontrée à influencer positivement la culture d'ELC se sont révélées indispensables à l'entreprise. Je me réjouis à l'idée de la voir continuer à exercer son leadership à la tête de ce nouveau centre d'excellence. »

En tant que vice-présidente principale de l'équité et de l'engagement, Nicole sera un membre important de l'équipe de haute direction d'ELC. Elle travaillera dans tous les domaines de la vie de l'entreprise pour développer la stratégie d'engagement des employés et d'équité à long terme, ainsi que des potentialités en la matière à tous les niveaux de l'entreprise. Elle dirigera le développement et la mise en œuvre d'initiatives proactives axées sur l'équité et l'engagement afin que l'effectif soit plus représentatif, ouvert aux individus de toute origine, et que chacun ait la possibilité de réussir.

Le centre d'excellence pour l'équité et l'engagement a été conçu pour être, à l'échelle de l'entreprise, le partenaire stratégique et complémentaire des autres dirigeants et unités opérationnelles d'ELC en matière de critères ESG, y compris les ressources humaines, l'inclusion, le centre d'excellence pour la diversité et l'équité (IDE), les communications internationales, la citoyenneté et la durabilité mondiales (GCCS), les affaires publiques internationales, etc. C'est dans cet esprit que Nicole collaborera étroitement avec les directeurs des ressources humaines et avec le centre d'excellence pour l'inclusion, la diversité et l'équité, afin d'élaborer des programmes conçus pour assurer le traitement juste, inclusif et équitable des employés dans le monde entier, en mettant l'accent sur la résolution des conflits et l'organisation de systèmes de soutien pour les employés de couleur, et en garantissant des compensations équitables, la mise en œuvre des politiques et l'accès aux cheminements de carrière, ainsi que l'exécution de la vision et de la stratégie d'ELC en matière d'équité et d'engagement. Nicole dirigera par ailleurs l’initiative de la société en faveur de l'équité raciale, qui doit se traduire par la finalisation et la mise en œuvre d'une stratégie visant à garantir l'application des engagements d'équité raciale de l'entreprise.

Nicole peut se targuer de posséder une vaste expertise éprouvée en conseil juridique stratégique prodigué à nos partenaires commerciaux dans toute une série de domaines liés à l'emploi et à la conformité, ce qui lui sera très utile dans sa nouvelle fonction. Dans le cadre de son poste le plus récent de vice-présidente et conseillère juridique principale adjointe en matière d'emploi international, d'éthique et de réglementation sur la vie privée, Nicole a supervisé les équipes chargées de ces compétences et a œuvré pour faire progresser la stratégie juridique de l'entreprise en matière d'emploi, d'éthique et de vie privée à l'international, en vue de protéger les intérêts de la société et d'atténuer les risques liés aux nouvelles lois et réglementations, à la croissance des plateformes numériques, aux nouvelles acquisitions internationales et à un environnement de plus en plus réglementé. Depuis son arrivée dans l'entreprise en 2014 à titre de vice-présidente et de conseillère juridique en matière d'emploi, son rôle a constamment pris de l'ampleur et s'est assorti de nouvelles responsabilités.

L'influence de Nicole sur la culture organisationnelle d'ELC s'est étendue bien au-delà de sa fonction et de ses responsabilités officielles. En tant que membre du Conseil de la diversité, du Réseau des dirigeants et cadres noirs et des groupes de soutien aux employés agissant à travers le Réseau de leadership féminin », Nicole se passionne depuis longtemps pour la promotion d'une culture du respect, de l'inclusion et de l'appartenance. Elle est récemment devenue cadre responsable de programme « She’s Howard: Own Your Power », le partenariat établi entre ELC et l'université Howard en vue de soutenir la réussite de ses diplômées au travers d'opportunités d'apprentissages fondés sur l'expérience, de coaching de carrière, de formation professionnelle et de mentorat d'autoémancipation.

Outre ses nombreux rôles chez ELC, Nicole est une spécialiste hautement considérée et une dirigeante réfléchie. Elle est régulièrement invitée à s'exprimer par de nombreux organismes locaux et nationaux. Notons également que Nicole a été sélectionnée afin d'intégrer le classement « National Black Lawyers Top 100 » (les 100 meilleurs avocats noirs à l'échelle nationale), un réseau d'élite de brillants avocats influents ayant la réputation d'assurer une excellente représentation juridique dans leurs domaines respectifs.

Nicole a plus de vingt ans d'expérience pertinente en matière de conformité et de droit du travail. Elle est diplômée de la faculté de droit de l'université Howard et avait auparavant obtenu sa licence au Spelman College.

