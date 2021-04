Estee Lauder : The Estée Lauder Companies annonce le départ à la retraite d'Alexandra Trower, vice-présidente exécutive, communications mondiales

Aujourd'hui, The Estée Lauder Companies (NYSE:EL) (ELC) annonce qu'après 13 années passées dans la société, Alexandra (Alex) Trower, vice-présidente exécutive, communications mondiales, prendra sa retraite à partir du 1 juillet 2021. Le successeur au poste d'Alex sera annoncé à une date ultérieure.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210412006045/fr/

Alex Trower, Executive Vice President, Global Communications, The Estée Lauder Companies, announces retirement. (Photo: Business Wire)

"Alex est une dirigeante respectée, une partenaire collaborative, et une conseillère de confiance", déclare Fabrizio Freda, PDG de The Estée Lauder Companies. "En s'appuyant sur son expertise approfondie des communications financières, d'entreprise, avec les consommateurs et de crise, Alex a su faire évoluer nos priorités de communication stratégique afin de stimuler la croissance rapide de notre activité. Elle a mis sur pied une équipe pluridisciplinaire d'exception et l'a dirigée avec autant de clairvoyance que d'élégance, en renforçant sans relâche l'équilibre subtil entre l'art et la science qui est une constante dans le monde de la communication."

William P. Lauder, président exécutif du conseil, The Estée Lauder Companies, ajoute: "Avec en toile de fond un contexte international de plus en plus complexe, Alex a apporté des communications réfléchies et pertinentes à nos parties prenantes, en consolidant la stratégie narrative, la culture, le patrimoine et l'image de marque d'ELC. Elle est une communicatrice hors pair et une stratégiste accomplie, et sa formidable personnalité, son intégrité irréprochable et sa profonde empathie auront été de précieux atouts pour notre organisation."

Depuis qu'elle a rejoint The Estée Lauder Companies en 2008, Alex a été l'architecte de la communication mondiale d'ELC telle qu'elle est aujourd'hui: une structure parfaitement opérationnelle et dynamique au niveau international et régional accordant la priorité à la pertinence locale, à l'expertise fonctionnelle et à la synergie de marque. Sous sa direction, le service a connu une expansion stratégique dans toutes les régions; et grâce à une collaboration étroite avec les responsables régionaux et affiliés, l'équipe joue un rôle crucial dans la pérennisation de la solide croissance régionale de la société.

Parmi ses nombreux accomplissements, Alex a notamment réussi à renforcer stratégiquement la réputation de la société au niveau mondial. En 2016, elle a supervisé l'actualisation de l'image d'entreprise, qui s'est traduit par un changement transformationnel dans les modalités d'interaction de l'entreprise avec ses parties prenantes. Dans cette optique, Alex et son équipe ont permis à l'organisation de communiquer de manière plus audacieuse, rapide, pertinente et transparente, tout en mettant l'accent sur la consolidation et la modernisation des plateformes qui reçoivent le meilleur accueil auprès des consommateurs.

Alex a été en première ligne des initiatives d'ELC en matière de philanthropie, de citoyenneté et durabilité, et d'inclusion, de diversité et d'équité. Elle est membre du conseil d'administration de la fondation caritative de The Estée Lauder Companies, membre fondatrice du comité pour la diversité d'ELC, et a été la première coparraine exécutive de wELCome, le groupe de ressource des employés LGBTQA.

Pour Alex, le mentorat, l'orientation et l'épanouissement de talents féminins représentent une véritable passion, qui est née pendant ses études à la Hollins University, une des principales universités du pays en termes de formation de dirigeantes, dans laquelle est actuellement présidente du conseil d'administration. En 2018, Alex a reçu du New York Women in Communications le prestigieux Matrix Award, qui lui a été remis par William P. Lauder pour son leadership exceptionnel et sa contribution au niveau national. Elle a était coprésidente du conseil d'administration de la Fondation internationale des femmes dans les médias (IWMF), qui soutient les femmes journalistes dans le monde entier. En 2014, Alex a reçu le Corporate Leadership Award de l'IWMF pour ses plus de 15 années de service et sa contribution aux collectes de fonds.

"Je suis extrêmement fière de ce que mon équipe a accompli", déclare Alex Trower. "La communication mondiale d'ELC a toujours eu un déclic d'avance, grâce à une collaboration parfaite avec les parties prenantes de toute l'entreprise et du secteur, afin de stimuler et pérenniser le succès de notre activité. Bien que la décision de partir à la retraite n'a pas été facile à prendre, je suis convaincue que la talentueuse équipe en charge de la communication mondiale est prête pour sa prochaine phase de croissance. Sur une note plus personnelle, cela a été un véritable plaisir d'occuper ce poste au sein de la famille Lauder et de la formidable équipe de direction d'ELC."

À propos de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de qualité en soins de la peau, maquillage, parfums et soins capillaires. Les produits de la société sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous les noms de marque Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced et Dr. Jart+.

ELC-L

ELC-C

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210412006045/fr/