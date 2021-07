Estee Lauder : The Estée Lauder Companies annonce les promotions de directeurs de marque

The Estée Lauder Companies (NYSE:EL) a annoncé aujourd’hui les promotions de deux directeurs de marque : Michelle Freyre a été promue au poste de Présidente mondiale de la marque Clinique, et Glenn Evans a été promu au poste de Président mondial des marques Smashbox et GLAMGLOW. Les promotions prennent effet au 1er juillet 2021, et ces deux dirigeants continueront de faire directement rapport à John Demsey, président exécutif du groupe, The Estée Lauder Companies (ELC).

« Michelle et Glenn sont tous deux des leaders incroyablement dynamiques, qui ont su diriger à merveille leurs marques respectives face aux défis de l’année passée », a déclaré John Demsey. « Je suis particulièrement fier de la manière dont ils ont su établir un équilibre entre la nécessité de répondre aux besoins de l’entreprise et celle d’être des leaders authentiquement attentionnés et empathiques envers leurs équipes de marque. Leurs promotions sont tout à fait méritées. »

Michelle Freyre a été promue au poste de Présidente mondiale de la marque Clinique

Michelle est une dirigeante dynamique, dotée d’une vaste expérience dans le domaine de la prise en charge de diverses marques de beauté toutes catégories et circuits de vente confondus, et sa promotion au poste de Présidente mondiale de la marque Clinique, est l’occasion de reconnaitre son leadership remarquable et visionnaire pour réamorcer la croissance mondiale de Clinique. Nommée vice-présidente senior/directrice générale mondiale de Clinique, en juin 2020, elle a eu un impact important sur le positionnement de la marque Clinique, stimulant la croissance à deux chiffres des produits phares, et redéfinissant la stratégie novatrice qui sous-tend les franchises exceptionnelles de Clinique. Elle a également piloté l’accélération des activités, faisant de Clinique la marque ELC n° 1 en Amérique du Nord pour ce circuit de vente, tout en mettant à l’échelle l’expérience Clinique High-Touch dans le monde entier. Son leadership motivant, son expertise pointue dans le domaine des soins de beauté et de la peau, associés à son désir ardent de se connecter avec les consommateurs du monde entier, la rendent apte de manière unique à continuer de diriger Clinique tandis que la marque entre dans sa nouvelle phase de croissance.

Michelle a rejoint ELC en 2020, après avoir poursuivi une carrière de 20 ans chez Johnson & Johnson, occupant divers postes de direction dans la division Consumer Health Products, et en assumant plus récemment les fonctions de présidente, U.S. Beauty. Dans le cadre de ces fonctions, elle était responsable du portefeuille des marques de beauté de la société et, grâce à elle, plusieurs marques ont affiché une très bonne performance et un taux de croissance élevé. Auparavant, elle a assumé les rôles de directrice générale de Neutrogena chez J&J, et de leader du campus de la société à Los Angeles.

Michelle travaille sans relâche pour développer les talents et elle a déjà démontré sa capacité à encourager des lieux de travail propices à l’inclusion et à la diversité. Elle a reçu de nombreux prix et distinctions de la part de l’industrie en reconnaissance de sa carrière exceptionnelle, y compris sa nomination en 2018 parmi les « 50 Most Powerful Latinas in Business » de Fortune. Michelle est la parraine exécutive de Hispanic Connections (HiC) ERG et fait bénéficier de son mentorat divers talents ELC.

Glenn Evans a été promu au poste de Président mondial des marques Smashbox et GLAMGLOW

Comptant plus de 30 années d’expérience en stratégie, exploitation et promotion de l’image de marque, Glenn est un directeur de marque exceptionnel, qui impressionne par son obtention systématique de résultats. En tant que vice-président senior/directeur général mondial de Smashbox et GLAMGLOW, Glenn a dirigé ces deux marques avec succès, combinant les synergies de l’exploitation et de la chaîne d’approvisionnement, optimisant leur marque mondiale et leurs structures de mise sur le marché régionales, et améliorant l’efficacité des activités relatives à la publicité et à la promotion.

En tant que Président mondial des marques Smashbox et GLAMGLOW, Glenn continuera de diriger celles-ci, tandis qu’elles entrent dans leurs phases suivantes de croissance durable. Il portera particulièrement son attention sur les innovations de produits, en adoptant une approche orientée client, centrée sur les activités en ligne, qui priorise le numérique, et il veillera également à assurer une transformation continue pour évoluer en prenant de l’avance sur le paysage changeant du commerce de détail. Leader dynamique et énergétique, Glenn continuera aussi à exploiter sa passion, à savoir, développer des talents de haut niveau parmi les équipes des deux marques.

Depuis sa nomination en qualité de vice-président senior et directeur général de Smashbox, en 2019, Glenn a dirigé la stratégie de repositionnement de la marque pour stimuler l’intérêt à la fois des nouveaux clients et des clients fidèles, tout en respectant l’héritage studio fondamental de la marque. Sous son leadership, la marque a renforcé son classement en numéro un dans la catégorie des Face Primers aux États-Unis, a obtenu d’excellents classements concernant les Face Primers de prestige dans les marchés clés mondiaux, et a attiré de nouveaux clients grâce au succès remporté par Halo All-in-One Tinted Moisturizer de Smashbox.

Avant de remplir son rôle chez Smashbox, Glenn était vice-président senior deLeading Beauty Forward, où il a dirigé la mise en œuvre mondiale réussie de Leading Beauty Forward et de OneSource, contribuant à galvaniser les multiples moteurs de la stratégie de croissance de la société. Auparavant, Glenn était vice-président senior de Global Supply Chain, où il a créé et dirigé le Centre d’excellence de la chaîne d’approvisionnement mondiale pendant six ans, et a joué un rôle de leader dans le cadre de l’intégration et du renforcement de capacités inégalées dans toute l’organisation.

Depuis 2018, Glenn est parrain exécutif de wELCome, Groupe de ressources des employés d’ELC pour les employés LGBTQIA+. Il continue d’agir en tant que défenseur passionné de l’Inclusion et Diversité à l’échelle de la société. Glenn a récemment annoncé la création du chapitre Côte Ouest de wELCcome et il parraine également le Comité consultatif multi-ethnique de Smashbox et GLAMGLOW, groupe dirigé par les employés au sein des marques et qui est destiné à assurer de faire largement résonner les voix qui s’expriment au cours des périodes de décision clés.

À propos de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. est l’un des premiers fabricants et distributeurs au monde de produits de qualité pour les soins de la peau, le maquillage, les parfums et les soins capillaires. Les produits de la Société sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous les marques suivantes : Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced and Dr.Jart+, et la famille de marques DECIEM, y compris The Ordinary et NIOD.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210701005893/fr/