Estee Lauder : The Estée Lauder Companies augmente sa participation dans DECIEM

ELC a conclu l'entente annoncée précédemment visant à élargir son investissement dans la société à l'origine des marques de soins de la peau à forte croissance, The Ordinary et NIOD.

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE : EL) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait achevé la première phase d'augmentation de sa participation dans DECIEM Beauty Group Inc. (« DECIEM »), société multimarques à intégration verticale basée au Canada. The Estée Lauder Companies (« ELC ») détient maintenant environ 76 % de DECIEM (contre 29 % auparavant), et a accepté d'acquérir les intérêts restants après une période de trois ans à un prix qui sera déterminé en fonction du rendement futur de DECIEM.

Connue comme « The Abnormal Beauty Company » (La société de produits de beauté inhabituelle), DECIEM fait figure de disrupteur du secteur avec une approche orientée consommateur. Elle a été fondée en 2013 par le désormais décédé Brandon Truaxe, un visionnaire qui a entrepris de changer le secteur des produits de beauté en introduisant l'authenticité et la transparence. Il a développé la société en insufflant créativité et innovation aux côtés du fondateur, Pasquale Cusano, et du cofondateur, Nicola Kilner, qui occupe toujours le poste de CEO de DECIEM.

Le portefeuille de DECIEM comprend actuellement six marques, notamment The Ordinary, une marque de soins de la peau populaire à l'internationale, qui fait un buzz impressionnant généré par la communauté et les recommandations, ce qui reflète une connexion profonde avec sa base mondiale de consommateurs inconditionnels des soins de la peau.

The Estée Lauder Companies Inc. est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de qualité pour les soins de la peau, le maquillage, les parfums et les soins capillaires. Les produits ELC se vendent dans environ 150 pays et territoires sous les marques suivantes : Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced, Dr. Jart+, et la famille de marques DECIEM, notamment The Ordinary et NIOD.

