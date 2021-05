Estee Lauder : The Estée Lauder Companies nomme Meridith Webster au poste de vice-présidente exécutive chargée de la communication internationale et des affaires publiques

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) a annoncé aujourd'hui que Meridith Webster rejoindra la société pour occuper le poste nouvellement créé de vice-présidente exécutive et aura en charge la communication internationale et les affaires publiques à compter du 17 mai 2021. Meridith rendra compte conjointement à William P. Lauder, président exécutif, et à Fabrizio Freda, président et CEO. Elle rejoindra également l'équipe de direction de The Estée Lauder Companies Inc (« ELC »).

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210513005788/fr/

ELC Appoints Meridith Webster as EVP, Global Communications and Public Affairs. (Photo: Business Wire)

Meridith succédera à Alexandra (Alex) Trower, responsable de la communication internationale et à Maria Cristina (MC) González Noguera, responsable des affaires publiques internationales. Sa nomination fait suite à la décision annoncée par Alex de prendre sa retraite en juin après avoir effectué une carrière prestigieuse au sein de la société, et à la récente nomination de MC au poste de vice-présidente exécutive et responsable de la communication et affaires publiques chez Popular Inc, le conglomérat international de services financiers basé à Porto Rico.

« Nos équipes de classe mondiale en charge de la communication internationale et des affaires publiques, se sont constamment maintenues à l'avant-garde dans un contexte international de plus en plus complexe et en rapide évolution », a déclaré Fabrizio Freda. « Avec la nomination de Meridith, la transmission de nos communications, mûrement réfléchies et efficaces auprès de nos estimées parties prenantes internationales, va se poursuivre et se trouvera renforcée, car Meredith est en mesure de mener ces équipes talentueuses vers de nouveaux sommets ».

« La grande expérience de Meridith dans les secteurs public et privé, ajoutée à ses valeurs fondamentales et à son style de leadership, font d'elle la candidate la mieux placée pour assumer ce poste actuellement », a déclaré William P. Lauder. « Je suis très fier de l'incroyable travail fourni par nos équipes de communication internationale et affaires publiques et je sais qu'elles seront entre de bonnes mains sous la direction de Meridith, qui rejoint notre famille ELC ».

À ce nouveau poste, Meridith dirigera les agendas stratégiques d'ELC pour la communication internationale et les affaires publiques afin de faire progresser et de protéger les intérêts commerciaux et la réputation de la société dans le monde entier, et de consolider les relations en créant de la valeur pour les principales parties prenantes. Elle agira en tant que conseillère stratégique auprès de l'équipe dirigeante d'ELC, du conseil d'administration et de la famille Lauder, sur toute une série de sujets essentiels.

Meridith supervisera les équipes de communication internationale et des affaires publiques d'ELC, en augmentant l'impact de ces importantes fonctions au sein de la société. Elle aura en charge la stratégie et la mise en place d'une communication internationale holistique et intégrée visant à promouvoir la réputation de la société et la description narrative commerciale gagnante d'ELC, tout en développant la valeur de la marque et en consolidant les plateformes qui suscitent l'intérêt des publics clés en interne et en externe. Elle aura également en charge la stratégie internationale des affaires publiques et l'engagement des parties prenantes afin de poursuivre les objectifs commerciaux d'ELC, de renforcer le capital réputation et d'atténuer les problèmes de manière proactive.

La grande expérience de Meridith au sein du gouvernement comprend des mandats sous plusieurs administrations américaines. Meridith rejoint ELC après avoir travaillé à la Maison Blanche sous l'administration Biden, où elle a occupé le poste d'Assistante spéciale du Président et celui de cheffe de cabinet du Conseil de politique intérieure. À la Maison Blanche, sous la présidence Obama, elle a été conseillère principale auprès de deux chefs de cabinet de la Maison Blanche, Rahm Emanuel et Pete Rouse. Elle a également été cheffe de cabinet adjointe auprès de Susan Rice, alors ambassadrice des États-Unis aux Nations unies. Meridith a commencé sa carrière en travaillant à la Maison Blanche et au Département d'État américain sous l'administration Clinton avant d'obtenir son doctorat en Droit au Georgetown University Law Center.

Avant d'occuper un poste dans l'administration Biden, elle a été la toute première directrice de communication de Vox Media, où elle supervisait les communications stratégiques et en période de crise ainsi que les relations avec les médias au sein d'une entreprise médiatique moderne en pleine croissance, notamment pour les réseaux éditoriaux et la publicité, les studios et le podcasting. Elle a également dirigé les affaires publiques chez Emerson Collective et a occupé le poste de responsable internationale des affaires publiques chez Bloomberg L.P. et Bloomberg Philanthropies, où elle a géré l'expansion de l'entreprise et mis en place des fonctions en matière de communication et d'affaires publiques à Washington, à New York et dans le monde entier.

« Je suis très heureuse de rejoindre la société Estée Lauder. Alex et MC ont toutes deux accompli un excellent travail en dirigeant la communication internationale et les affaires publiques de la société et en positionnant ces équipes talentueuses en tant que partenaires commerciaux stratégiques », a déclaré Meridith Webster. « C'est un honneur pour moi d'assumer ces nouvelles fonctions et je me réjouis de continuer à poursuivre le succès de ces équipes dans un secteur en pleine évolution. Je me réjouis de collaborer avec Fabrizio, William et l'ensemble de l'équipe de direction afin d'assurer le succès international et le développement continu d'ELC ».

À propos d'Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de qualité pour les soins de la peau, le maquillage, les parfums et les soins capillaires. Les produits de la société sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous des marques telles que Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced et Dr. Jart+.

ELC-C

ELC-L

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210513005788/fr/