Estée Lauder pourrait annoncer un accord sur le rachat de Tom Ford mardi - sources

NEW YORK (Agefi-Dow Jones) Le groupe de cosmétiques américain Estée Lauder est sur le point de racheter la marque de mode haut de gamme Tom Ford, basée à New York, pour un montant d'environ 2,8 milliards de dollars, ont indiqué des personnes proches du dossier.

Estée Lauder a finalement remporté la course au rachat de Tom Ford, doublant de grands noms du luxe comme Kering, qui tenait la corde début novembre pour le rachat de la marque.

Si les négociations n'achopent pas à la dernière minute, un accord sur l'acquisition de Tom Ford par Estée Lauder pourrait être annoncé mardi, a précisé une des sources.

Le Financial Times avait rapporté lundi que Estée Lauder était en passe de racheter Tom Ford, qui distribue des marques de cosmétiques telles que MAC, Clinique et Aveda, pour un montant de 2,8 milliards de dollars, dette comprise.

Le Wall Street Journal avait rapporté au mois d'août qu'Estée Lauder négociait le rachat de Tom Ford, une opération dont le montant était alors estimé à au moins 3 milliards de dollars et qui représenterait la plus grosse acquisition de l'histoire du groupe de cosmétiques américain. Il est possible que le prix ait baissé depuis, en raison d'une conjoncture délicate pour le secteur comme l'ont montré les résultats et perspectives ternes annoncés déut novembre par Estée Lauder.

November 15, 2022