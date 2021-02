Estée Lauder : soutenu par un relèvement de broker

Estée Lauder s'adjuge plus de 3% en début de séance à Wall Street, soutenu par un relèvement de conseil chez Jefferies de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 240 à 310 dollars sur le titre du groupe de cosmétiques.



Dans sa note, le broker justifie ce relèvement par les résultats solides dévoilés en fin de semaine dernière au titre du trimestre clos fin décembre, et explique 'voir la combinaison de la Chine et de l'e-commerce remodeler complètement le modèle d'Estée Lauder'.



