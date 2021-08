Estée Lauder : termine son exercice en beauté

Estée Lauder a réalisé un bénéfice de 1,018 milliard de dollars, soit 2,76 dollars par action, au dernier trimestre de son exercice fiscal (clos fin juin), après une perte de 4,62 millions de dollars, soit 1,28 dollar par action, l'an passé. Le BPA ajusté ressort à 78 cents, dépassant ainsi le consensus FactSet de 50 cents. Les ventes de la marque de cosmétiques se sont établies à 3,936 milliards de dollars (+62%), alors qu'elles étaient attendues à 3,751 milliards. Les ventes de soins de la peau, de soins capillaires et de parfums ont augmenté, tandis que le maquillage a diminué.



Pour le premier trimestre du nouvel exercice fiscal, Estée Lauder prévoit une augmentation des ventes nettes de 17 à 19 %, un bénéfice par action de 1,49 à 1,61 dollar et un bénéfice par action ajusté de 1,55 à 1,65 dollar. Le consensus FactSet prévoit des ventes de 4,207 milliards de dollars, soit une augmentation de 18,1 %, et un BPA de 1,84 dollar.



Pour l'ensemble de l'année, Estée Lauder prévoit une augmentation des ventes nettes comprise entre 13 % et 16 %, un BPA compris entre 7,04 et 7,26 dollars et un BPA ajusté compris entre 7,23 et 7,38 dollars. FactSet anticipe pour sa part des ventes de 18,244 milliards de dollars, soit une croissance de 12,4 %, et un BPA de 7,14 dollars.