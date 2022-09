Guillaume Jesel promu président des marques mondiales chez TOM FORD BEAUTY et BALMAIN BEAUTY, et du développement du marché du luxe

The Estée Lauder Companies (NYSE : EL) (“ELC”) a annoncé aujourd’hui que Guillaume Jesel a été promu au poste de président des marques mondiales chez TOM FORD BEAUTY et BALMAIN BEAUTY, et du développement du marché du luxe. Cette nomination prend effet immédiatement. M. Jesel rendra compte à Jane Hertzmark Hudis, présidente exécutive du groupe, et aussi à Tracey T. Travis, vice-présidente exécutive et directrice financière dans son rôle de surveillance de la stratégie de fusions et acquisitions de la société, pour les responsabilités de M. Jesel dans le développement du marché du luxe.

Guillaume Jesel has been promoted to President, Global Brands, TOM FORD BEAUTY, BALMAIN BEAUTY and Luxury Business Development (Photo: Business Wire)

Dans cette nouvelle fonction, M. Jesel continuera de superviser TOM FORD BEAUTY et sera responsable de l'orientation stratégique globale, du développement mondial, de la gestion et de la croissance de BALMAIN BEAUTY. M. Jesel travaillera en étroite collaboration avec la direction de BALMAIN en vue de traduire sa création visionnaire en une marque de beauté de luxe qui réussit à l’échelle mondiale. En plus de ses responsabilités nouvellement étendues dans le leadership de marque, M. Jesel continuera de jouer un rôle clé dans la stratégie d’acquisitions prospectives et d’investissement pour le développement du marché du luxe d’ELC.

« La compréhension exceptionnelle qu’a M. Jesel du luxe ambitieux et sa solide expertise en matière de stratégie de marque ont été déterminantes dans la réussite de TOM FORD BEAUTY », a déclaré Mme Hertzmark Hudis. « Il est donc bien placé pour superviser notre nouvelle marque de luxe, BALMAIN BEAUTY. »

Concernant sa nomination, Olivier Rousteing, directeur artistique chez BALMAIN, a affirmé : « M. Jesel est l’un des dirigeants les plus créatifs et passionnés que j’ai vus dans le secteur aujourd'hui et je sais qu’il aidera à faire de BALMAIN BEAUTY une marque de beauté mondiale pour tous. »

La nomination de M. Jesel au poste de président des marques mondiales est une reconnaissance de son immense talent dans la création de marques convoitées et de franchises de premier plan. Chez TOM FORD BEAUTY depuis huit ans, M. Jesel a développé l'innovation emblématique et étendu stratégiquement le rayonnement de la marque à travers le monde, faisant indiscutablement de TOM FORD BEAUTY un acteur majeur de la beauté de luxe. Dernièrement en tant que président monde de la marque depuis juillet 2016, M. Jesel a amené la marque à réaliser une forte croissance de ses ventes nettes sur une base annuelle composée et à nettement améliorer son classement dans chacun des secteurs mondiaux des parfums et du maquillage de prestige. Un directeur général monde pour TOM FORD BEAUTY, qui rendra compte à M. Jesel, sera annoncé ultérieurement.

Avant de diriger TOM FORD BEAUTY, M. Jesel a travaillé pendant une dizaine d’années chez M•A•C Cosmetics, où il a contribué à propulser la marque à la première place sur le marché mondial du maquillage de prestige. M. Jesel a par ailleurs occupé plusieurs autres fonctions de direction depuis qu’il a rejoint ELC en 2000, notamment les postes de vice-président pour le marketing mondial du maquillage chez Estée Lauder et celui de vice-président principal pour le marketing mondial et en Amérique du Nord chez M•A•C Cosmetics. Chez Estée Lauder, il a conduit une collaboration avec Tom Ford visant à créer des collections en édition limitée qui ont fait office de précurseur pour la marque à part entière TOM FORD BEAUTY.

À propos d'Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies (“ELC”) est l'un des leaders mondiaux de la fabrication, du marketing et de la vente de produits de qualité pour les soins de la peau, le maquillage, les parfums et les soins capillaires. Les produits de la société sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous des marques telles que Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M•A•C, La Mer, Bobbi Brown, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Aerin Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, Kilian Paris, Too Faced, Dr.Jart+ et la famille de marques DECIEM, dont The Ordinary et NIOD.

À propos de TOM FORD BEAUTY

TOM FORD BEAUTY est une collection complète de fragrances emblématiques, de couleurs sensuelles et de traitements haute performance pour la peau, permettant à chacun d'amplifier son individualité, de révéler sa beauté et d'accéder au glamour moderne sans concession.

À propos de BALMAIN

Depuis plus de dix ans, Olivier Rousteing, directeur artistique chez BALMAIN, s'appuie de manière inventive sur l'héritage exceptionnel de Pierre Balmain, tout en restant toujours fidèle à sa propre détermination pour concevoir des vêtements reflétant la manière dont son client inclusif, puissant et global BALMAIN souhaite vivre aujourd'hui. Le résultat est une silhouette, un style et une attitude BALMAIN uniques et immédiatement reconnaissables, mettant en exergue le savoir-faire singulier des ateliers célébrés de la maison, tout en faisant systématiquement référence à un riche héritage parisien. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site balmain.com.

