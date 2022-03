The Estée Lauder Companies Inc. annonce des nominations clés aux postes de haute direction de sa division Travel Retail

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) ("ELC") annonce des nominations clés aux postes de haute direction dans sa division Travel Retail. Ces nominations font suite au communiqué annonçant qu'Olivier Bottrie, actuellement président mondial de la Société, Travel Retail et développement des ventes au détail prendra sa retraite en juin 2022 aux termes d'une carrière exceptionnelle.

Les nominations suivantes prendront effet au 1er mai 2022:

Israël Assa , actuellement président de la Division commerciale de Travel Retail monde , succèdera à Olivier et sera nommé au poste de président mondial, Travel Retail monde . Il sera basé à New York et relèvera directement de Peter Jueptner, président international de la Société. Il rejoindra l'équipe de direction exécutive de la Société.

, actuellement , succèdera à Olivier et sera nommé au poste de . Il sera basé à New York et relèvera directement de Peter Jueptner, président international de la Société. Il rejoindra l'équipe de direction exécutive de la Société. Javier Simon , actuellement président Travel Retail pour l'Asie-Pacifique , succèdera à Israël, et sera nommé président du service commercial, Travel Retail monde . Il travaillera sous la direction d'Israël et sera basé en Suisse. Il rejoindra l'équipe de direction exécutive de la Société.

, actuellement , succèdera à Israël, et sera nommé . Il travaillera sous la direction d'Israël et sera basé en Suisse. Il rejoindra l'équipe de direction exécutive de la Société. Andrea Dorigo, vice-président principal, directeur général, ventes au détail mondiales et chef de la division commerciale pour l'Amérique du Nord, continuera de relever directement de Mark Loomis, président en Amérique du Nord, pour ses responsabilités commerciales en Amérique du Nord. Il rendra compte directement à Peter pour les ventes au détail mondiales.

"Nous sommes fiers de l'étendue et de la qualité exceptionnelles des talents de notre organisation. Alors qu'Olivier s'apprête à prendre une retraite bien méritée, nous avons le plaisir de promouvoir Israël et Javier, deux dirigeants chevronnés et dynamiques formés en interne à ces postes de responsabilité supérieure," a affirmé Peter Jueptner. "ELC poursuit son engagement à investir et à accroître le nombre de ses talents internationaux dans le monde entier, et plus particulièrement grâce à des dirigeants tels Israël et Javier, qui possèdent une expérience pratique dans le domaine du Travel Retail ainsi qu'une expérience internationale approfondie dans tous les aspects des produits de beauté de prestige," a-t-il ajouté.

Veuillez trouver ci-dessous de plus amples informations relatives aux nominations respectives d'Israël et de Javier, ainsi qu'au rattachement hiérarchique actualisé d'Andrea.

Israël Assa a été nommé président mondial du Travel Retail monde

Fort de plus de 21 années d'expérience au sein de The Estée Lauder Companies et du secteur du Travel Retail, Israël Assa est réputé dans son secteur pour être un coordinateur et représentant de marque passionné qui ne cesse de favoriser l'innovation au sein du canal de Travel Retail, faisant de lui la personne la plus qualifiée pour diriger la Division de Travel Retail d'ELC.

A ce poste, Israël dirigera la Division mondiale Travel Retail de The Estée Lauder Companies, qui s'est élargie, passant d'environ 6% des ventes nettes de la Société lors de l'exercice 2004 à environ 28% de celles-ci en 2011.

Au cours de sa carrière, Israël a occupé divers postes au sein de la Division Travel Retail d'ELC, portant sur l'ensemble des aspects du canal en tant que responsable régional, responsable de marque et responsable commercial. Il possède une connaissance approfondie du rapprochement des marques et des détaillants, qui lui permet de développer des expériences clients pertinentes à l'échelle locale, et d'intensifier la distribution pour répondre à la demande de la clientèle.

A son poste le plus récent en qualité de président de la division commerciale Travel Retail monde, Israël a supervisé les divisions régionales de Travel Retail dans les zones APAC, EMEA et Amériques. Il a également créé un centre d'excellence centralisé en Suisse, qui vise à améliorer le service de l'organisation auprès des détaillants internationaux et régionaux. Depuis la prise de fonction d'Israël en 2019, la Division Travel Retail de The Estée Lauder Companies a enregistré une croissance exceptionnelle. Il a agi tel une force de stabilisation dans le contexte de volatilité entraîné par la pandémie mondiale.

Sous la direction d'Israël, acteur du changement, les organisations régionales de Travel Retail se sont attachées à construire de nouvelles capacités, à simplifier les processus et à investir dans la formation et les technologies afin d'assurer la réussite durable à long terme du Travel Retail. Cette approche a fini par payer - ELC ayant non seulement conservé sa place de chef de file pendant la pandémie1, mais s'est également positionnée favorablement pour attirer les dépenses des consommateurs dès la reprise des voyages internationaux.

Israël a rejoint The Estée Lauder Companies à New York en 2001 au poste de directeur exécutif Marketing Travel Retail. En juillet 2006, il a ensuite déménagé à Miami en acceptant le poste de vice-président directeur général du Travel Retail pour les Amériques. En 2014, il a été nommé vice-président principal et directeur général du Travel Retail mondial, chez Estée Lauder, avant d'accepter, en 2016, le poste de vice-président principal des Opérations commerciales, Travel Retail mondial.

Défenseur des valeurs de la Société - inclusion, diversité et égalité - Israël a joué un rôle actif dans la création du programme de formation et de développement du Travel Retail en collaboration avec l'Université A&M de Floride, l'un des premiers collèges et universités historiquement noirs (HBCU) des États-Unis2, pour bâtir de nouvelles générations de talents de beautés noires dans ce secteur. Il est également membre du Conseil consultatif du groupe de ressources des employés The Estée Lauder Companies’ Hispanic Connections, qui vise à renforcer la position de la Société sur le marché et au sein de la communauté hispanique et latino, tout en mettant l'accent sur la croissance professionnelle des membres du groupe.

Américain d'origine cubaine né à New York, Israël est titulaire d'une Maîtrise en administration des affaires de l'Université de New York et d'un Bachelor of Arts de l'Université du Michigan à Ann Arbor. Il est également diplômé du programme de management avancé de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie.

"La connaissance approfondie que possède Israël de notre division de Travel Retail, ses relations de longue durée avec les détaillants et propriétaires d'aéroports, et sa passion pour le service client en fait le dirigeant idéal pour porter la division Travel Retail d'ELC vers sa prochaine phase de croissance," a déclaré Peter Jueptner. "Je suis impatient de collaborer étroitement avec Israël, à son nouveau poste en qualité de président, Travel Retail monde, pour propulser l'entreprise vers de nouveaux sommets," a-t-il ajouté.

Javier Simon a été nommé président de la Division commerciale de Travel Retail monde

Dirigeant respecté, passionné et innovant, avec une expérience éprouvée de la création d'équipes performantes, la compréhension approfondie de Javier du canal de Travel Retail, ses solides relations avec les détaillants et son expérience internationale le positionnent idéalement pour reprendre le poste de président de la division commerciale de Travel Retail monde.

A ce poste, Javier sera chargé de superviser les divisions régionales de Travel Retail dans les zones APAC, EMEA et Amériques, ainsi que du centre mondial d'excellence situé en Suisse, axé sur les partenariats commerciaux et de canaux.

Javier, qui occupait jusqu'à très récemment (2019) le poste de président du Travel Retail en Asie-Pacifique, a été un dirigeant transformationnel, qui a supervisé une période de croissance exceptionnelle. Sous sa direction, alimenté par le consommateur chinois amateur de voyages, la croissance des pré-réservations en ligne et l'engagement à offrir des expériences de création de marque de qualité supérieure, Travel Retail Asie-Pacifique a continué de faire preuve d'excellence, même face à la pandémie mondiale. La capacité de Javier à piloter son équipe malgré les incertitudes liées à la pandémie mondiale, et le fait de détourner l'attention des consommateurs sur les voyages domestiques dans la province du Hainan et en Chine a été crucial au maintien du succès à la fois du canal et de la Société.

La passion de Javier qui le pousse à apporter des innovations à l'expérience commerciale et à rencontrer le consommateur, quel que soit le stade où il se trouve, a permis à The Estée Lauder Companies de montrer la voie de la transformation du canal de Travel Retail. En relevant des paris stratégiques portant notamment sur le fait de tirer profit du potentiel de la précommande en ligne et de la diversification des messages adressés au consommateur par la Société pour souligner l'expérience et la valeur, Javier et son équipe ont démontré la capacité du Travel Retail à offrir une expérience omnicanal de la construction de l'image de marque.

Javier a constamment repoussé les frontières pour accroître le chiffre d'affaires d'ELC et remporter des parts du segment du Travel Retail. En prenant soin du portefeuille de marques de la Société - du lancement de nouvelles marques dans ce canal à la mise à l'échelle et au développement des marques existantes en plaçant la barre toujours plus haut, il a su jouer un rôle crucial en permettant de conserver le leadership du Travel Retail. En exportant cette expérience en Asie-Pacifique, et grâce à de solides relations établies avec des détaillants et sa capacité à bâtir des équipes diversifiées d'agents de changement, Javier est bien placé pour élargir la croissance créé dans la région APAC à l'ensemble des trois régions de Travel Retail, afin d'influer sur le consommateur-voyageur alors que l'on assiste à la reprise des voyages internationaux.

Originaire du Venezuela, Javier a rejoint The Estée Lauder Companies en 2000 au poste de directeur régional de la marque Estée Lauder dans le segment Travel Retail pour les Amériques. En 2001, il est ensuite devenu vice-président et directeur général du Travel Retail pour les Amériques. En 2006, Javier a été nommé directeur général de la filiale suisse, avant d'accepter, en 2009, le poste de vice-président et directeur général du Travel Retail pour la région APAC.

Javier est titulaire d'un Bachelor of Science en études internationales de l'Universidad Central de Venezuela et d'un MBA de l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris. Il est également diplômé du programme de management avancé de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie.

"Javier est particulièrement respecté par ses équipes et ses pairs, en tant que dirigeant novateur créant une culture d'excellence," a déclaré Peter Jueptner. "Son expertise de la croissance, sa connaissance approfondie du Travel Retail et son respect pour les consommateurs du monde entier seront critiques pour saisir et étendre, de façon continue, le potentiel futur de ce secteur. Je suis impatient de le voir réussir à ce poste," a-t-il poursuivi.

Andrea Dorigo continuera de rendre compte à Mark Loomis en matière de responsabilités commerciales en Amérique du Nord et à Peter Jueptner en matière de responsabilités mondiales de vente au détail.

Le fait qu'Andrea soit directement rattaché hiérarchiquement à Peter en matière de responsabilités mondiales de vente au détail reflète la progression de l'activité mondiale de vente au détail de la Société vers une activité internationale - l'objectif étant de soutenir la poursuite de ses actions conduisant à la transformation des services de vente au détail à l'échelle internationale.

"Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec Andrea pour favoriser la croissance des ventes au détail dans ces marques et dans l'ensemble de l'entreprise, via une réflexion novatrice et des modèles de croissance qui changent la donne," a affirmé Peter Jueptner. "Ensemble, nous renforcerons encore la vision et la stratégie d'avenir de la vente au détail dans notre Société," a-t-il ajouté.

À propos de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de qualité en soins de la peau, maquillage, parfums et soins capillaires. Les produits de la société sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous les noms de marque : Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced et Dr. Jart+, et la famille de marques DECIEM, y compris The Ordinary et NIOD.

