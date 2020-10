The Estée Lauder Companies : annonce un changement de direction à la tête de sa division ELC Online

Aujourd'hui, The Estée Lauder Companies (NYSE:EL) annonce qu'après près de 20 ans au service de la société, Dennis McEniry, président de la division Online d'ELC, partira à la retraite à la fin de l'année. Il sera remplacé par Gibu Thomas, qui prendra la fonction de président d'ELC Online, avec prise d'effet au 16 novembre 2020. Gibu sera directement supervisé par Fabrizio Freda, PDG du groupe. Dennis travaillera en étroite collaboration avec Gibu jusqu'à la fin de l'année pour garantir une transition fluide.

"Dennis a été un dirigeant profondément innovant et visionnaire en termes de numérique", déclare Fabrizio Freda. "En tant que premier président d'ELC Online, il a supervisé la création et la formidable expansion de cette division. Grâce à lui et à son équipe, ELC Online continue de jouer un rôle crucial dans la solidité et la pérennité de notre croissance, et fait figure de plateforme pionnière et fédératrice nous permettant de fournir des produits et des expériences de haute qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Les activités omnicanal et en ligne sont plus importantes que jamais et génèrent une croissance sans précédent, et nous nous positionnons favorablement pour un succès renouvelé dans ces domaines grâce au travail de Dennis. Son énergie, son leadership dynamique et son aptitude hors pair à marier l'art et la science en matière de présence en ligne ont été des atouts indéniables."

"Je suis ravi d'accueillir Gibu au sein de The Estée Lauder Companies en tant que nouveau président d'ELC Online", poursuit M. Freda. "Il est un expert du numérique, très talentueux et respecté, avec des compétences éprouvées dans l'e-commerce, les infrastructures technologiques, les médiaux numériques, les solutions mobiles et l'omnicanal. Tout au long de sa carrière exemplaire, durant laquelle il a dirigé la mise à échelle de leaders du numérique et acquis une vaste expérience entrepreneuriale dans des startups de la Silicon Valley, il a su générer, avec souplesse et rapidité, une croissance ciblée et transformatrice pour des marques internationales. Sa compréhension approfondie du comportement des consommateurs, et sa capacité à anticiper les tendances et à élaborer des expériences digitales dynamiques, font de lui un choix tout naturel pour ce poste."

Vous trouverez ci-dessous des informations complémentaires sur la contribution de Dennis et sur la nomination de Gibu.

Départ à la retraite de Dennis McEniry, président d'ELC Online

Dennis a intégré ELC au poste de vice-président en charge de la technologie, en 2001, alors que sa plateforme e-commerce – lancée en 1996 par William P. Lauder – était encore dans ses premières années. En 2003, Dennis a été nommé premier président d'ELC Online, supervisant ainsi un nouveau canal très complexe de développement de la marque qui allait rapidement prendre une place centrale dans la croissance durable et soutenue de la société. Grâce à l'expertise et au leadership exceptionnels de Dennis, ELC Online est passé de quatre sites web basés aux États-Unis à une présence hautement diversifiée dans plus de 50 pays, avec 350 sites brand.com, 80 marques boutiques sur des plateformes comme Tmall, et 1 700 portails retailer.com. Avant même l'émergence généralisée des smartphones, Dennis et son équipe tiraient déjà parti de la technologie mobile au niveau mondial. Aujourd'hui, ELC dispose de plateformes leader du commerce électronique et mobile, ce qui permet à la société de fournir des produits de haute qualité et les expériences numériques High-Touch à des millions de consommateurs, sur l'ensemble des marques et des régions.

Parmi les nombreux accomplissements de Dennis figure la croissance continue d'ELC Online, qui représente 22 pour cent des ventes nettes de la société durant l'exercice 2020. Ce succès vient en grande partie de la capacité de Dennis à différencier les produits et services des marques de prestige d'ELC en ligne, à l'aide d'expériences High-Touch innovantes s'appuyant sur une créativité et une technologie sans cesse optimisées.

En tant que dirigeant d'envergure internationale et parfaitement à l'écoute des tendances régionales, des évolutions technologiques et des comportements de consommation, la clairvoyance et l'approche axée sur la croissance de Dennis ont été essentiels dans l'expansion géographique en ligne de la société. Aujourd'hui, ELC est un chef de file de la beauté sur Tmall, la plus grande boutique de luxe en ligne au monde, et un catalyseur de la stratégie du groupe, qui consiste à gagner de nouvelles parts de marché en Asie-Pacifique.

Dennis a joué un rôle déterminant dans les partenariats omnicanal dans toute l'organisation, qui ont permis une activité de détail optimale sur l'ensemble des canaux afin de gommer minutieusement les frontières entre les expériences en ligne et en magasin. Alors que l'activité en ligne s'est envolée au niveau mondial pendant la pandémie de COVID-19, Dennis et son équipe ont grandement contribué à l'accélération des investissements sur les sites des marques ELC, aidant ainsi la société à toucher davantage de consommateurs et stimulant les taux de conversion. Les capacités opérationnelles avancées en ligne de la société, que Dennis a développées et supervisées, ont été parfaitement alignées pour répondre à cette demande croissante. Le canal en ligne a atteint une croissance de 100% pendant le quatrième trimestre de l'exercice 2020.

En tant que leader énergétique et charismatique, l'approche constructive de Dennis a fait partie intégrante de la réussite d'ELC Online. Il a mis sur pied une équipe plurielle d'experts en numérique, et l'a encouragée à penser et à agir comme une entité technologique au sein d'une société de produits de beauté. Défenseurs enthousiastes de l'inclusion et de la diversité, Dennis et son équipe soutiennent de longue date la participation des femmes dans les technologies, et ont lancé des partenariats avec plusieurs organisations de renom, notamment Girls Who Code, un organisme à but non lucratif ayant pour mission de promouvoir la parité dans le secteur.

"Ça a été un plaisir de travailler au côté de Dennis durant toutes ces années", déclare William P. Lauder, président exécutif du conseil, The Estée Lauder Companies. "Lorsque Online n'était encore qu'un canal relativement peu connu, Dennis a contribué à ce que la société se lance dès la première heure sur le marché de l'e-commerce. Depuis lors, lui et son équipe ont fourni un travail incroyable pour maintenir ELC à l'avant-garde des tendances numériques et technologiques. En plus d'être un leader reconnu et stratégique, Dennis est aussi un collègue admirable et un ami, et je lui transmets tous mes vœux pour sa retraite bien méritée."

"Je suis très fier de tout ce que l'équipe et moi avons accompli", déclare Dennis McEniry. "Alors que l'écosystème numérique et technologique mondial a considérablement évolué, ELC Online a toujours gardé une longueur d'avance, anticipé les tendances et saisit les opportunités les plus prometteuses. En parallèle, nous sommes restés fidèles à notre mission centrale: fournir à des millions de consommateurs des produits de luxe et des expériences de haute qualité en ligne et aux quatre coins du globe. Bien que ma décision de partir à la retraite est bien sûr teintée d'une certaine mélancolie, je suis convaincu que la fabuleuse équipe d'ELC Online – avec l'expertise approfondie et les capacités naturelles de leadership de Gibu – a toutes les cartes en main pour continuer à générer une croissance extraordinaire."

Gibu Thomas est nommé président d'ELC Online

Gibu prendra la fonction de président d'ELC Online, et sera responsable de l'activité en ligne de la société, à la tête des plateformes e-commerce et omnicanal, et mettra à profit son approche avant-gardiste et stratégique des canaux numériques pour continuer à accélérer la croissance et la portée des marques ELC. De plus, il travaillera en étroite collaboration avec les présidents mondiaux de marques et d'autres dirigeants exécutifs de l'organisation afin de stimuler une stratégie omnicanal fortement interconnectée soutenant l'expérience High-Touch d'ELC et s'appuyant sur chaque point de contact pour renforcer l'image de marque et l'engagement et la fidélisation des consommateurs. Gibu travaillera également en étroite coopération avec Jane Lauder - à son nouveau poste de vice-présidente exécutive, marketing d'entreprise et directrice des données - afin de poursuivre l'intégration des capacités analytiques de la société, de booster une innovation numérique pionnière, et de consolider la marque grâce à des données probantes et exploitables.

Gibu rejoint la société après avoir travaillé chez PepsiCo, Inc., où il a occupé la fonction de vice-président principal et de responsable mondial du e-commerce durant ces cinq dernières années. Dans ses fonctions, il était responsable de la direction stratégique holistique et de l'exécution de l'activité e-commerce mondiale de PepsiCo, qu'il a supervisées depuis le début. En tant qu'agent de changement transformationnel au sein de l'organisation, Gibu a déployé une stratégie omnicanal en plusieurs phases, accélérant la croissance des marques historiques de PepsiCo grâce au marketing de la performance, aux sciences des données et aux capacités analytiques multiplateforme. Il a dirigé une équipe internationale de plus de 300 spécialistes du numérique qui ont pris part à toutes les activités de l'entreprise, en notamment à l'ouverture du premier siège dédié au e-commerce de PepsiCo à New York, ainsi que d'un hub numérique dans la Silicon Valley.

Avant de travailler chez PepsiCo, Gibu a occupé la fonction de vice-président principal, mobile et digital, chez Walmart Inc., où il a supervisé toutes les activités mobiles dans l'ensemble des magasins et en ligne, ainsi que les programmes de médias numériques, notamment les services de contenu, dispositifs exclusifs et partenariats, avec une responsabilité directe sur les comptes de profits et pertes de VUDU, un service de streaming détenu à l'époque par Walmart. À ce poste international, Gibu a considérablement augmenté les revenus m-commerce de Walmart, lancé des capacités numériques omnicanal innovantes, comme Scan and Go et Disc-to-Digital, et largement développé VUDU en termes d'utilisateurs et de revenus annualisés. Il a intégré Walmart en 2010 en tant que vice-président principal, stratégie et e-commerce international, où il a supervisé l'orientation de la toute nouvelle entité Global Walmart eCommerce, participé à la conception et dirigé les premiers pas de Walmart Labs, l'unité technologique en charge de l'innovation de l'expérience d'achat omnicanal. Pendant que Gibu était en poste, Walmart a toujours été classé parmi les meilleurs détaillants du secteur mobile/digital.

Du début jusqu'à la moitié des années 2000, Gibu était un entrepreneur en série de la Silicon Valley, aidant à construire de multiples startups innovantes, dont Bluelark Systems, qui a créé et lancé Blazer, le navigateur web primé sur dispositifs PalmOS, acquis par Handspring en 2001. Il a ensuite été cofondateur et PDG de SugarSync, une plateforme P2P de stockage nuagique et de synchronisation mobile, qui a fait l'objet d'une acquisition en 2015. Diplômé d'un Master of Business Administration de l'Université de Stanford et d'un Bachelor en sciences informatiques de l'Université de Kerala en Inde, Gibu possède à la fois un sens avéré des affaires et une exceptionnelle perspicacité technique.

"Je suis ravi d'intégrer The Estée Lauder Companies", déclare Gibu Thomas. "Dennis a fait un travail incroyable à la tête d'ELC Online et mis pied une équipe talentueuse et dynamique. C'est un honneur d'occuper ce poste de direction, qui me donnera la possibilité de consolider le succès et la croissance de ce segment en pleine évolution. Je me réjouis également à l'idée de travailler au côté de Fabrizio et de toute l'équipe exécutive pour contribuer à la réussite globale et à la croissance soutenue d'ELC."

À propos d'Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. fait partie des plus grands fabricants et distributeurs au monde de produits de qualité pour les soins de la peau, le maquillage, les parfums et les soins capillaires. Les produits de la Société sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous les marques suivantes: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Prescriptives, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M·A·C, Kiton, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin, Tom Ford, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, RODIN olio lusso, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, BECCA, Too Faced et Dr. Jart+.

