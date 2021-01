The Estée Lauder Companies : annonce un remaniement au sein de la direction de sa chaîne logistique

The Estée Lauder Companies (NYSE:EL) annonce aujourd'hui qu'après près de 13 années dans la société, Gregory F. Polcer, vice-président exécutif, chaîne logistique mondiale, a pris la décision de prendre sa retraite, avec prise d'effet au 1er juillet 2021. Il sera remplacé par Roberto Canevari, qui prendra la fonction de vice-président exécutif, chaîne logistique mondiale, avec prise d'effet au 1er mai 2021. Roberto sera directement supervisé par Fabrizio Freda, PDG. Greg travaillera en étroite collaboration avec Roberto au cours de prochains mois pour garantir une transition réussie.

"Greg a dirigé la chaîne logistique mondiale d'ELC en faveur à la fois preuve de perspicacité stratégique et d'une approche innovante", déclare M. Freda. "Il a fait de notre chaîne logistique un réseau mondial entièrement intégré, à la pointe de la technologie, couvrant tous les aspects de notre activité et générant une valeur considérable. Il a également joué un rôle fondamental dans le renforcement et l'exécution de nos principes de sûreté et de durabilité, et a défendu avec enthousiasme l'inclusion et la diversité au sein de son équipe et dans toute l'entreprise. L'énergie positive, le leadership éclairé et l'expertise pluridisciplinaire de Greg ont été de précieux atouts."

"Je suis ravi d'accueillir Roberto chez The Estée Lauder Companies", continue M. Freda. "Il est un spécialiste reconnu de la chaîne logistique et un dirigeant d'envergure mondiale qui a su diriger et transformer les services de chaîne logistique de plusieurs entreprises de marques de luxe internationales. Durant toute sa carrière, il a fourni sans relâche une exceptionnelle qualité de produits et d'expérience client, ainsi que des stratégies et de pratiques de durabilité avant-gardistes. Roberto apporte une combinaison unique d'expertise opérationnelle et une passion créative à ELC. Je me réjouis à l'idée de travailler avec lui pour continuer à innover et à optimiser notre chaîne logistique."

Vous trouverez ci-dessous des informations complémentaires sur la carrière de Gregory et la nomination de Roberto.

Départ à la retraite de Gregory F. Polcer, vice-président exécutif, chaîne logistique mondiale

Expert stratégique dans son domaine, Greg s'est appuyé sur un bagage unique en gestion et finances pour prendre la tête de la chaîne logistique d'ELC et l'adapter sans relâche à un contexte mondial de plus en plus complexe. Il a entretenu de solides relations avec des fournisseurs de premier rang et des organisations du monde entier, en donnant la priorité à la collaboration et l'innovation afin de créer de manière responsable et éthique les produits de beauté les plus luxueux, efficaces et sûrs, avec un souci constant de durabilité. Greg s'est montré particulièrement influent dans l'élaboration et l'exécution des principes d'approvisionnement responsable d'ELC afin de répondre aux questions sensibles en matière de logistique et de droits humains. Il a également supervisé le développement de nouveaux sites de fabrication et de distribution dans plusieurs régions clés, en mettant l'accent sur la suffisance logistique mondiale. Sous sa direction, la sûreté est restée le mot d'ordre des sites de fabrication et de distribution d'ELC.

Greg a été un architecte clé de la fonction Responsabilité et durabilité mondiale d'entreprise (GCCS) et, dans le cadre de son travail avec l'équipe des Affaires et sécurité environnementales mondiales (EAS), a dirigé de nombreuses initiatives ayant posé les bases des objectifs GCCS de la société, en particulier dans le domaine des opérations environnementales.

Défenseur infatigable des valeurs fondamentales d'ELC, Greg adopte une approche innovante et inclusive en termes de renforcement des équipes qui se reflète dans une organisation exceptionnelle de chaîne logistique a sans cesse appliqué les meilleures pratiques en matière de qualité et de sûreté, tout en promouvant une culture intégrée de collaboration dans toute l'entreprise.

L'engagement de longue date de Greg en faveur de l'inclusion et de la diversité s'est notamment matérialisé par son soutien au Women in Supply Chain Employee Resource Group, qui compte plus de 200 membres actifs à l'échelle mondiale. Au côté de Sara Moss, vice-présidente du CA, Greg est récemment devenu un parrain co-exécutif de l'Open Doors Women’s Leadership Training Pilot Program, un nouveau programme de développement de leadership qui fournit aux employés des opportunités d'apprentissage expérientiel et de mentorat exécutif.

"Je suis très fier de tout ce que mon équipe et moi-même avons accompli ensemble", déclare Greg Polcer. "La chaîne logistique d'ELC a toujours gardé une longueur d'avance, grâce à des collaboration et innovations couronnées de succès afin de proposer, de manière durable, responsable et éthique, les produits de beauté les plus prisés au monde. Bien que ma décision de partir à la retraite n'a pas été facile à prendre, je sais que l'incroyable équipe de la chaîne logistique – avec l'expertise approfondie et les capacités de leadership naturel de Roberto à sa tête – se positionne favorablement pour sa prochaine phase de croissance."

Nomination de Roberto Canevari au poste de vice-président exécutif, chaîne logistique mondiale

En tant que vice-président exécutif, chaîne logistique mondiale, Roberto supervisera les opérations de chaîne logistique mondiale de la société, y compris l'approvisionnement de bout en bout, la fabrication, la planification, l'assurance qualité et la logistique pour notre portefeuille de marques diversifiées sur l'ensemble des canaux et des géographies. Il s'attellera à développer et déployer des stratégies et solutions innovantes pour répondre et dépasser les demandes de nos consommateurs mondiaux, tout en collaborant étroitement avec des chefs de file de marques et de fonction pour surfer sur les tendances émergentes, stimuler l'innovation et améliorer en continu les processus. En outre, en renforçant les relations à long terme de la société avec des fournisseurs internationaux, Roberto se concentrera notamment sur l'élaboration stratégique de modèles de partenariat, en accordant la priorité à la sûreté, la durabilité, et l'approvisionnement responsable afin de continuer à créer les produits de beauté les plus luxueux et efficaces.

Roberto a occupé divers poste de direction de chaîne logistique dans un large éventail de secteurs. Il a précédemment occupé la fonction de vice-président exécutif de la chaîne logistique, Europe, d'Unilever PLC, où il a supervisé l'intégralité des opérations logistiques pour l'activité européenne de la société, et a dirigé une équipe de plus de 10 000 employés et 44 usines dans les catégories de l'alimentation, de la maison et des soins à la personne. Avant cela, Roberto était responsable de la chaîne logistique de Burberry Group PLC pendant près de sept ans, où il a transformé la portée et la stratégie de la chaîne logistique de la société, en développant de nouvelles méthodes omnicanal et en s'appuyant sur les ressources de fabrication pour gérer une qualité en hausse.

Parmi les fait marquants de son passage chez Burberry, Roberto a dirigé la hausse des indicateurs de performance de services au consommateur et l'amélioration continue de la qualité des produits, tout en augmentant la performance des coûts pour atteindre les objectifs de marge. Il a notamment joué un rôle significatif dans l'agenda de responsabilité et durabilité de Burberry, en aidant la société à se hisser fréquemment en haut du Dow Jones Sustainability Index.

Avant de travailler chez Burberry, Roberto a occupé des postes exécutifs pour la chaîne logistique, avec des responsabilités croissantes, dans diverses sociétés de premier rang, notamment la fonction de directeur exécutif de la chaîne logistique de Carrefour SA. Il a également travaillé quelques années chez Nestlé, à la tête des opérations de chaîne logistique et d'approvisionnement pour Nestlé Water.

Originaire d'Italie, Roberto est diplômé en ingénierie industrielle du Politecnico de Milan. Il est membre du conseil consultatif exécutif de Gartner Supply Chain, une organisation phare dans la R&D de la chaîne logistique. Il a également occupé divers postes de direction chez SOS-Logistica, une association œuvrant pour la promotion des initiatives de durabilité et de sûreté sur l'ensemble des processus logistiques et d'approvisionnement.

"Je suis ravi de rejoindre The Estée Lauder Companies", déclare Roberto Canevari. "La contribution de Greg a été véritablement exceptionnelle pour développer et diriger des équipes de chaîne logistique talentueuses et dynamiques. C'est un honneur d'occuper cette fonction, avec l'objectif de pérenniser la réussite de cette activité cruciale. Je me réjouis à l'idée de travailler au côté de Fabrizio et de toute l'équipe de direction pour contribuer au succès global et à la croissance continue d'ELC."

