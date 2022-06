The Estée Lauder Companies renforce son réseau d'approvisionnement mondial avec l'ouverture à Galgenen d'un nouveau centre de distribution ultramoderne dédié au Travel Retail

The Estée Lauder Companies (ELC) a annoncé aujourd'hui l’ouverture de son nouveau centre de distribution ultramoderne à Galgenen, en Suisse, afin de faire face à la croissance dynamique et future de son activité Travel Retail. Le Travel Retail, qui couvre l’univers de la vente hors taxes, y compris les aéroports, les boutiques en centre-ville, les compagnies aériennes, les croisières et les boutiques frontalières, est l’un des canaux de croissance les plus importants de la société, touchant plus de 3 milliards de consommateurs par an. Cette nouvelle installation de 300 000 pieds carrés étend le réseau de distribution existant de la société en Suisse, et permettra à ELC de rester à l’avant-garde de la distribution de produits de beauté de prestige et de services hautement personnalisés aux consommateurs qui voyagent dans le monde entier. Équipé pour appuyer la croissance continue du Travel Retail, le centre favorisera davantage les efforts de la société en matière de développement durable.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20220607005794/fr/

Umair Ansari, VP/GM, Travel Retail EMA, Fabrizio Freda, President and Chief Executive Officer, Jane Lauder, EVP, Enterprise Marketing and Chief Data Officer, and Roberto Canevari, EVP, Global Supply Chain cut the ribbon at the new Galgenen distribution center. (Photo: Business Wire)

Fabrizio Freda, président-directeur général, Israel Assa, président mondial, Travel Retail Worldwide, et Roberto Canevari, vice-président exécutif, Global Supply Chain, ont animé la cérémonie d'ouverture avec Nadine Graf, vice-présidente principale et directrice générale, région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), Maike Kiessling, directeur général Suisse, Jamal Chamariq, vice-président principal, Global Supply Chain, région EMEA et Travel Retail Worldwide, et Sascha Trabelsi, vice-président, Supply Chain, Travel Retail Worldwide. Des invités spéciaux étaient présents à la cérémonie d'ouverture, parmi lesquels des détaillants, des fournisseurs, des fonctionnaires locaux, des membres de la presse et des employés d’ELC.

« Le Travel Retail continue de faire preuve de résilience, favorisant une croissance prodigieuse au cours de la dernière décennie pour The Estée Lauder Companies. Nous demeurons extrêmement confiants dans le canal pour le long terme, en particulier parce que les restrictions de voyages s’allègent un peu partout dans le monde et les personnes recommencent à voyager », a affirmé Fabrizio Freda. « L’ouverture de notre nouveau centre de distribution à Galgenen nous permettra de nous adapter encore mieux aux besoins en constante évolution du commerce de détail et aux opportunités de croissance pour le canal, et d’élargir notre présence actuelle dans la distribution en Suisse. »

La division Travel Retail de The Estée Lauder Companies est le leader en termes de part de marché dans le canal au sein de la catégorie beauté pour les soins de la peau, le maquillage, les parfums et les soins des cheveux1. Avec un riche portefeuille de marques qui trouve écho auprès des consommateurs du monde entier, la division Travel Retail d’ELC démontre sans cesse sa capacité à offrir les meilleures activations de marketing de la catégorie, adaptées aux besoins des voyageurs, à recruter de nouveaux consommateurs et à développer la valeur des marques à travers le monde. Représentant 28 % des ventes d’ELC lors de l’exercice 2021, la division Travel Retail occupe une position unique pour réussir dans cet environnement de forte croissance avec le récent investissement de la société pour élargir son réseau de distribution afin de répondre aux demandes de la population de consommateurs qui voyage.

« Alors que nous célébrons le 30e anniversaire de la division Travel Retail de The Estée Lauder Companies, nous sommes incroyablement fiers de notre bilan dans la stimulation et le ravissement des voyageurs dans le monde entier avec nos produits exclusifs et nos expériences hautement personnalisées pour le secteur du Travel Retail, et d’avoir fait de ce canal un moteur de croissance intégral pour ELC », a déclaré Israel Assa. « Au moment où nous nous tournons vers l'avenir, cet investissement ici à Galgenen témoigne de notre foi dans le potentiel de croissance à long terme de ce canal et dans le fait que, en investissant dans ces capacités et avec nos revendeurs, nous pouvons capturer la prochaine génération de croissance sur ce marché de prestige dynamique. »

The Estée Lauder Companies a une longue histoire de succès en Suisse, ayant ouvert son bureau affilié il y a plus de 55 ans et sa première unité de fabrication il y a plus de 45 ans. Cinquième plus important employeur du canton de Schwytz, ELC s'enorgueillit de sa culture inclusive et collaborative, de sa rémunération et de ses avantages compétitifs, de ses possibilités de développement de carrière, de ses engagements en faveur de la santé, de ses résultats en matière de sécurité et de durabilité, ainsi que de son excellente performance. La société compte actuellement quatre centres de distribution en Suisse. La Suisse accueille par ailleurs le centre de gestion EMEA et TR Supply Chain d’ELC à Wollerau, qui renforce l'agilité, la rapidité et la collaboration entre nos équipes des chaînes d'approvisionnement EMEA et Travel Retail. Avec l’ajout de la nouvelle installation à Galgenen, l’activité Travel Retail doublera sa capacité de production totale, offrant la flexibilité nécessaire pour s’adapter au potentiel de croissance élevé du canal.

« Galgenen fera office de pierre angulaire pour le réseau d’approvisionnement mondial souple de The Estée Lauder Companies », a expliqué Roberto Canevari. « Ce centre de distribution permettra non seulement d’améliorer significativement notre capacité mais aussi notre efficacité opérationnelle, notre rapidité de mise sur le marché et notre résilience grâce à des équipements et technologies innovants et hautement automatisés. Nous sommes également fiers que Galgenen soit un brillant exemple de l’engagement d’ELC vis-à-vis de la sécurité, de la qualité et de la durabilité. »

Galgenen favorisera davantage la durabilité du réseau mondial de fabrication et de distribution d’ELC et de l’entreprise via ses formidables efforts en matière de conception environnementale et d’énergies renouvelables. La conception du bâtiment est basée sur les dernières normes afin de réduire la consommation d’énergie et d’eau. Il intègre des éclairages LED, un système CVC efficace du point de vue énergétique et les panneaux solaires en toiture génèrent 1600 kilowatts à plein rendement (kWp). Complétant les efforts en matière de durabilité, un système complet de gestion des déchets a été mis en place pour séparer de nombreux produits recyclables, avec des camions électriques prêts pour l’enlèvement des déchets. Dans le cadre de l’engagement en matière de recyclage, des palettes en déchets de bois généreront une énergie renouvelable pour le chauffage. À l’échelle mondiale, ELC mène des initiatives stratégiques pour réduire son empreinte écologique, intégrer des pratiques écoresponsables et investir dans des technologies innovantes dans le cadre des efforts visant non seulement à offrir aux consommateurs des produits et expériences transformateurs, mais aussi à contribuer au bien-être de la planète.

À propos de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. est l'un des plus importants fabricants et distributeurs au monde de soins pour la peau, de maquillage, de parfums et de soins capillaires de qualité. Les produits de la société sont vendus dans environ 150 pays et territoires sous les marques suivantes : Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M•A•C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced et Dr.Jart+, ainsi que la famille de marques DECIEM, incluant The Ordinary et NIOD.

[1] Generation Research 2020

ELC-C

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220607005794/fr/