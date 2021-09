ExOne : Celwise AB utilise un outillage imprimé en 3D d'ExOne pour transformer la fibre de bois en substitut du plastique innovant à usage unique

The ExOne Company (Nasdaq : XONE), le leader mondial des imprimantes 3D sable et métal industrielles utilisant la technologie de projection de liants, est fier d’annoncer que le fournisseur de technologies innovantes de fibres moulées Celwise AB de Norrköping, en Suède, utilise des outils métalliques imprimés en 3D par ExOne avec de l’acier inoxydable 316L pour sa méthode brevetée de transformation du bois et d’autres fibres de cellulose en un large éventail d’emballages et de produits écologiques.

Celwise's innovative and sustainable molded fiber products, which replace single-use plastics, are shown in front of the X1 160Pro™ production metal 3D printer. A key part of Celwise’s patented production method for producing this all-new type of molded fiber product is uniquely featured metal tooling that can only be made with additive manufacturing, such as ExOne’s binder jetting technology. (Photo: Business Wire)

Inventée, développée et brevetée durant les 10 dernières années, la technologie de Celwise vise à transformer l’industrie du papier et du plastique avec son innovation, qui crée un produit en fibres moulées résistant à l'eau qui a l'apparence et le toucher d’un mélange luxueux de bois et de plastique. La technologie de Celwise connaît un succès rapide, avec des projets d’adoption dorénavant en cours avec un large éventail d’entreprises internationales desservant de nombreux secteurs, dont ceux des produits de consommation, de l’alimentation et des boissons, des cosmétiques et de l’électronique.

« Notre planète a besoin de cette technologie maintenant », a déclaré David Pierce, inventeur et copropriétaire de Celwise. « Notre technologie brevetée fournit un produit recyclable, renouvelable et biodégradable pouvant être fabriqué plus rapidement et à un prix inférieur aux technologies traditionnelles. Les approches de fabrication avancées, qui s’appuient sur l’outillage imprimé en 3D d’ExOne, constituent une partie importante de notre procédé. »

« Celwise démontre comment de nouvelles technologies comme l’impression 3D par jet de liant peuvent contribuer à solutionner certains des problèmes les plus difficiles au monde », a expliqué John Hartner, PDG d’ExOne. « Nous sommes fiers de collaborer avec Celwise pour offrir cette innovation importante. »

Comment cela fonctionne

Le procédé breveté de Celwise inclut un outillage et des machines uniques, ainsi qu’un procédé novateur, pour délivrer son produit final. La fabrication des produits courants à base de fibre de cellulose (papier) élimine lentement l’eau de la fibre de cellulose pour les produits moulés devant être enduits pour résister à l’eau.

Celwise, pour sa part, élimine rapidement l’eau avec un nouveau procédé qui permet aux fibres de cellulose de se lier à nouveau entre elles rapidement, créant un nouveau type de produit en papier qui est solide, ressemble au bois et résiste à l’eau.

De plus, étant donné qu’une série d’outils de mise en forme, de transfert et de compression sont imprimés en 3D en utilisant la technologie de projection de liants d’ExOne, le procédé fournit à Celwise encore plus de liberté en matière de design pour développer les produits de ses clients.

L’impression 3D par jet de liant d’ExOne transforme des matériaux en poudre — métal, sable ou céramique — en pièces de précision très denses et fonctionnelles à haute vitesse. Une tête d'impression industrielle dépose de manière sélective un liant sur un lit de particules de poudre, créant une pièce solide une fine couche à la fois, de façon similaire à l’impression sur des feuilles de papier.

Lors de l’impression de métaux, comme les outils Celwise, la pièce métallique liée finale doit être frittée dans un four pour fusionner les particules ensemble pour obtenir un objet solide. La technologie d’impression 3D par jet de liant est considérée comme une méthode de production désirable et durable, en grande partie en raison de sa vitesse élevée, de ses faibles déchets et de son coût réduit, ainsi que de la flexibilité des matériaux.

ExOne propose dorénavant des outils prototypes et de production aux spécifications de Celwise. Bien que d’autres procédés d’impression 3D métal puissent produire les types d’outils requis par Celwise, M. Pierce estime que la technologie de projection de liants d’ExOne permet une économie de temps de 20 % par rapport à ces procédés, ainsi que des économies de coûts de 30 à 40 %.

À propos d’ExOne

ExOne (Nasdaq : XONE) est le pionnier et le leader mondial de la technologie d’impression 3D par jet de liant. Depuis 1995, nous avons pour mission de fournir des imprimantes 3D performantes qui apportent des solutions aux problèmes les plus complexes et permettent des innovations en mesure de changer le monde. Nos systèmes d'impression 3D transforment rapidement des matériaux en poudre – y compris les métaux, la céramique, les composites et le sable – en pièces de précision, en moules et noyaux de coulée de métal et en solutions d'outillage innovantes. Nos clients industriels utilisent notre technologie pour gagner du temps et de l'argent, réduire les déchets, optimiser leur flexibilité de fabrication et proposer des conceptions et des produits qui étaient auparavant irréalisables. ExOne, qui accueille la plus importante équipe de spécialistes en jet de liant au monde, fournit également des services d'impression 3D spécialisés, comprenant la production à la demande de pièces cruciales, ainsi que des conseils en ingénierie et en conception. De plus amples renseignements au sujet d’ExOne sont disponibles sur le site www.exone.com et sur Twitter à @ExOneCo. Nous vous invitons à nous rejoindre sur #MakeMetalGreen™.

