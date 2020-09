ExOne : dévoile le concept avancé de l'imprimante 3D Metal InnoventPro, qui offre de toutes nouvelles fonctionnalités par jet de liant (Binder Jetting)

ExOne Company (Nasdaq: XONE), le leader mondial des imprimantes 3D industrielles sable et métal utilisant la technologie par jet de liant, a présenté aujourd'hui un concept de rendu de l'InnoventPro, un aperçu du système par jet de liant d'entrée de gamme le plus avancé au monde pour l'impression des métaux, des céramiques et des composites.

L'InnoventPro sera une version largement modernisée de l'Innovent+, le système par jet de liant métallique le plus vendu au monde depuis 2016. L'InnoventPro disposera de deux nouveaux formats : l'un de 3 litres et l'autre de 5 litres, avec des vitesses d'impression atteignant 700 cc/heure. Le système modernisé s'adresse aux universitaires, aux chercheurs et à un éventail complet de fabricants, depuis les ateliers de mécanique et de boutiques de type MIM aux producteurs de gros volumes, qui souhaitent produire des pièces métalliques rapidement, à un prix abordable et de manière durable.

« Les clients du monde entier adorent déjà l'Innovent+, et en nous basant sur leurs commentaires, nous allons leur offrir un système d'entrée de gamme modernisé, plus grand, plus rapide et plus intelligent que jamais », a déclaré John Hartner, PDG d'ExOne.

Siemens Digital Industries sera un excellent partenaire de l'Industrie 4.0 pour la version production de la machine, dont le concept sera dévoilé dans le courant du second semestre 2021. Un programme incitatif de l'InnoventPro sera offert aux clients qui feront l'acquisition d'un Innovent+ avant la mise sur le marché du nouveau système. Pour en savoir plus, consultez le site www.exone.com/InnoventPro

Relever la barre du procédé par jet de liant

Le jet de liant est un procédé d'impression 3D révolutionnaire qui utilise un fichier numérique pour projeter rapidement un liant sur un lit de particules de poudre (de métal, de sable ou de céramique) en formant une partie solide, avec une seule couche à la fois. Lors de l'impression de métaux, la pièce finale doit être frittée pour pouvoir fusionner les particules et former un objet solide.

Le procédé du jet par liant est une méthode de fabrication durable avec une réduction des déchets matériels inférieure à 5 %, une économie d'énergie par regroupement de nombreux procédés et assemblages de pièces en un seul, et qui permet d'obtenir des produits finaux de 30 à 40 % plus légers pour fabriquer des voitures, des avions et des équipements militaires plus performants.

Mais surtout, le nouveau InnoventPro sera doté des mêmes modules de tête d'impression à recirculation que ceux utilisés sur les imprimantes métal 3D X1 25Pro® et le X1 160Pro™ permettant aux utilisateurs de passer facilement de la R&D à la production en grande quantité.

La tête d'impression à recirculation permet également à ExOne de proposer des liants à particules en option sur un système par jet de liant commercial. Depuis des années, l'équipe de recherche d'ExOne imprime en 3D plusieurs nanoparticules en suspension dans ses liants.

Une toute nouvelle classe de liants NanoFuse

Premier brevet en 2018, avec les brevets y afférents en attente dans le monde entier, les « suspensions de nanoparticules imprimables par jet de liant » d'ExOne seront déployées commercialement dans le cadre d'InnoventPro. Cette toute nouvelle classe de liants NanoFuse d'ExOne fait progresser de manière cruciale le secteur de l'impression 3D par jet de liant.

Étant donné que les nanoparticules remplissent les interstices entre les particules du lit de poudre et qu'elles peuvent se lier à des températures plus basses, elles permettent de renforcer les parties vertes. Par conséquent, cela donne la possibilité d'imprimer en 3D des pièces plus volumineuses et aux caractéristiques plus fines, avec des angles et des bords plus nets. Ces nouveaux liants peuvent également améliorer la résolution et la frittabilité des métaux très demandés, comme le cuivre et l'aluminium.

Rick Lucas, CTO et VP des nouveaux marchés d'ExOne, a déclaré que l'InnoventPro et les nouveaux liants NanoFuse démontrent qu'ExOne continue à être à la pointe du développement commercial des liants.

« Tout comme l'actuel Innovent+ a servi de banc d'essai à notre système breveté Triple ACT, et qui offre actuellement un jet de liant métallique hors pair, l'InnoventPro offrira de nouvelles fonctionnalités révolutionnaires au niveau commercial », a déclaré M. Lucas. « Notre approche brevetée de l'impression 3D d'encres à particules dans un lit d'impression ouvre de nouveaux horizons dans le domaine du jet de liant ».

Le Triple ACT breveté par ExOne est une technologie de compactage avancée déterminante qui, selon le matériau, permet d'obtenir une densité finale des pièces de 97+ %, des tolérances dimensionnelles de < 1 % - 2,5 % et une grande uniformité, avec une variation des pièces de seulement 0,3 % sur tout le lit d'impression.

L'efficacité avérée de Triple ACT a également accéléré la qualification de nouveaux matériaux par ExOne. Les systèmes d'Exone par jet de liant traitent désormais plus de 20 matériaux métalliques, en céramique et composites , avec des métaux mono-alliés qui atteignent plus de la moitié de ces offres. Les liants NanoFuse devraient élargir cette gamme de matériaux et améliorer la dynamique du frittage.

Un webinaire sur NanoFuse aura lieu à 9 heures le mercredi 4 novembre. Plus d'informations sont disponibles sur le site https://tinyurl.com/NanoFuseWebinar.

À propos d’ExOne

ExOne est le pionnier et le leader mondial de la technologie d'impression 3D par jet de liant. Depuis 1995, nous nous sommes donné pour mission de fournir des imprimantes 3D puissantes qui apportent des solutions aux problèmes les plus complexes et permettent des innovations qui changent le monde. Nos systèmes d'impression 3D transforment rapidement les matériaux réduits en poudre (les métaux, les céramiques, les composites, le sable) en pièces de précision, en moules et noyaux de fonderie et en solutions d'outillage innovantes. Les clients industriels utilisent notre technologie pour économiser du temps et de l'argent, réduire les déchets, accroître leur souplesse de fabrication et fournir des conceptions et des produits inconcevables auparavant. En tant que siège de la première équipe mondiale d'experts en jet de liant, ExOne fournit également des services spécialisés d'impression 3D, comme notamment la production à la demande de pièces essentielles à la mission, ainsi que du conseil en ingénierie et en conception. Pour en savoir plus sur ExOne, rendez-vous sur le site www.exone.com ou sur Twitter à l'adresse @ExOneCo. Nous vous invitons à nous rejoindre sur #MakeMetalGreen™.

