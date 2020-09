ExOne : met à jour sa vision pour la production grâce à l'impression 3D métal avec son nouveau véhicule guidé automatisé (AGV), X1D1

La société ExOne (Nasdaq: XONE), leader mondial des imprimantes 3D industrielles reposant sur l'utilisation de sable et de métal et utilisant la technologie de projection de liant, a lancé aujourd'hui le concept de présentation de son nouveau véhicule guidé automatisé (AGV) X1D1, qui permettra de transporter efficacement les cadres de construction 3D à l'aide du procédé de projection de liant.

The new X1D1 automated guided vehicle will lock into place at the front of the X1 160Pro metal 3D printer, and will be able to roll a build box into and out of the machine before taking it to other process steps. With a build volume of 160 liters, a full build box of metal powder will often weigh more than 700 kilograms, or more than 1,500 pounds. (Photo: Business Wire)

L'imprimante extra large 3D métal de production X1 160Pro™, qui commencera à être expédiée aux clients en fin d'année, sera proposée avec un système de transport standard ou avec le nouveau X1D1, afin de fournir aux fabricants davantage de flexibilité et d'efficacité d'agencement. Cet AGV peut supporter efficacement plusieurs imprimantes et procédés 3D, ce qui permet de réduire l'empreinte totale du système et de simplifier les déplacements prévus entre les processus.

"Dans le cadre de notre discussion avec les fabricants, nous avons actualisé notre vision pour le poste de travail de production par projection de liant, en développant une option qui fournit aux fabricants de gros volumes une flexibilité plus intelligente et une meilleure utilisation de l'espace de production," a déclaré John Hartner, PDG de ExOne.

La X1 160Pro sera également proposée avec ExOne Scout, une application Industrie 4.0, annoncée précédemment, qui offre une surveillance machine et une analyse en temps réel des imprimantes de production 3D sur tout un éventail d'appareils numériques, dont les smartphones et les montres. L'application Scout est activée par Siemens MindSphere, un système d'exploitation IdO doté d'une sécurité multicouche.

"Alors que les imprimantes 3D métal de production d'ExOne demeurent la pièce maîtresse de notre vision de la fabrication numérique, nous nous efforçons de rationaliser l'ensemble des processus liés à nos systèmes, via l'automatisation, les logiciels, ainsi que la surveillance et le contrôle à distance," a déclaré M. Hartner. "L'application Scout d'ExOne et le X1D1 nous fournissent une solution de réalisation industrielle numérique complète, intelligente et efficace," a-t-il ajouté.

Une vision complète du procédé de projection de liant

La X1 160Pro est la 10e imprimante métal 3D d'ExOne et le plus important système de la société de sa catégorie: elle est capable d'imprimer en 3D tout un éventail de matériaux métalliques et céramiques en pièces de précision de haute densité, dotées de la technologie exclusive de jet de liant. Avec des vitesses d'impression atteignant 10.000 cm3 par heure selon le matériau utilisé, la X1 160Pro est conçue pour fournir une pièce de qualité supérieure à des vitesses de production.

La technologie de projection de liant est un procédé d'impression 3D de pointe qui utilise un fichier numérique pour rapidement projeter un liant liquide sur une fine couche de particules en poudre - métal, sable ou céramique - créant ainsi une couche solide, couche après couche. Dans le cas de l'impression métal, la dernière partie doit être frittée afin d'agglomérer les particules jusqu'à formation d'un objet solide.

La nouvelle AGV X1D1 se fixera à l'avant de la 160Pro et pourra insérer, par roulement, un cadre de construction à l'intérieur de la machine. Avec une chambre de fabrication de 160 litres, un cadre de construction complet de poudre métallique pèse souvent plus de 700 kg, ou 1.500 livres. Après l'impression, la X1D1 transportera le cadre de construction vers un four de cuisson, dans lequel les pièces sont séchées avant de poursuivre vers une station de dépoudrage et de nettoyage automatisée, dotée de bras motorisés et d'autres innovations n'ayant pas encore été annoncées, puis le frittage final.

À propos d’ExOne

ExOne est le précurseur et le leader mondial de la technologie d'impression 3D avec projection de liant. Depuis 1995, nous avons pour mission de fournir des imprimantes 3D performantes pour résoudre les problèmes les plus épineux et permettre des innovations qui changent le monde. Nos systèmes d'impression 3D transforment rapidement les matériaux en poudre, notamment les métaux, la céramique, les composites et le sable, en pièces de précision, en moules et poches de coulée de métal et en solutions d'outillage innovantes. Les clients industriels utilisent notre technologie pour gagner du temps et de l'argent, réduire les déchets, optimiser leur souplesse de fabrication et pour proposer des conceptions et des produits qui n'étaient pas réalisables auparavant. En tant que siège de la principale équipe mondiale d'experts en projection de liant, ExOne fournit également des services d'impression 3D spécialisés, notamment la production à la demande de pièces essentielles, ainsi que du conseil en ingénierie et en conception. Pour en savoir plus sur ExOne, rendez-vous sur le site www.exone.com ou sur Twitter sur @ExOneCo. Nous vous invitons à nous rejoindre pour participer à l'initiative #MakeMetalGreen™.

