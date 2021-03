ExOne : commercialisera la plus grande imprimante 3D à jet de liant métallique et atmosphère contrôlée au monde, capable de produire de l'aluminium et du titane, en 2022

La société ExOne (Nasdaq : XONE), leader mondial des imprimantes 3D industrielles sable et métal recourant à la technologie du jet de liant, a annoncé aujourd'hui qu'elle commercialiserait le modèle à atmosphère contrôlée de son imprimante métal X1 160Pro™ à grand volume de production au second semestre 2022.

The X1 160Pro™ is the world's largest metal binder jetting system and is now shipping to customers. A controlled-atmosphere model of the system, capable of high-volume aluminum and titanium production, will be available in late 2022. (Photo: Business Wire)

La X1 160Pro, offrant des dimensions de construction de 800 x 500 x 400 mm, ou 160 litres, est à ce jour la dixième et plus grande imprimante à jet de liant métallique prête à produire élaborée par ExOne. Ce nouveau modèle est en cours d'expédition depuis le siège européen de la société, à Gersthofen, en Allemagne, où se trouvent également les installations de production de l'entreprise.

L'atmosphère contrôlée est essentielle à l'impression 3D à base de fines poudres métalliques réactives, mais elle possède d'autres avantages, comme la réduction de l'oxydation et l'optimisation de la distribution et de la répartition de la poudre grâce au contrôle de l'humidité. Cette nouvelle possibilité ouvrira la voie à la production à grande échelle d'aluminium, de titane, de cuivre et de plusieurs autres matériaux à l'aide de la technologie d'impression 3D à jet de liant.

ExOne parvient à utiliser la technologie du jet de liant sur des poudres réactives dans des atmosphères contrôlées, parfois désignées par les termes d'atmosphères inertes ou chimiquement inactives, depuis des années. C'est le 1er décembre 2020 qu'un brevet lui a été octroyé pour ce procédé (brevet américain n° 10.850.493).

Le modèle X1 160Pro à atmosphère contrôlée d'ExOne peut être utilisé avec de l'azote et de l'argon et sera connecté à des accessoires et des appareils auxiliaires eux-mêmes caractérisés par une atmosphère inerte, notamment une chambre de durcissement, un système de conditionnement des poudres, une station de dépulpage et un dispositif d'acheminement permettant de déplacer le compartiment de conception au cours des différentes phases du processus et d’assurer un contrôle total de l'atmosphère tout au long de celui-ci.

Il est important de noter qu’ExOne continuera à proposer le modèle original X1 160Pro, un modèle simplifié destiné aux clients n'ayant pas besoin d'un système à atmosphère contrôlée pour traiter les poudres métalliques telles que les aciers inoxydables. Actuellement, les clients d'ExOne utilisent le système X1 25Pro® à jet de liant métallique sans atmosphère inerte à des fins de production, un client exploitant même six imprimantes pour produire en série.

La technologie ExOne d'impression 3D à jet de liant est capable de traiter 23 matériaux métalliques, céramiques et composites, y compris une douzaine de métaux à alliage unique tels que l'aluminium et le titane.

À propos d'ExOne

ExOne (Nasdaq : XONE) est le pionnier et le leader mondial de la technologie d'impression 3D à jet de liant. Depuis 1995, nous avons pour mission de fournir des imprimantes 3D performantes qui résolvent les problèmes les plus complexes et donnent lieu à des innovations susceptibles de changer le monde. Nos systèmes d'impression 3D transforment rapidement les matériaux en poudre - qu’il s’agisse de métaux, céramique, composites ou sable - en pièces de précision, moules et noyaux de fonderie, et solutions d'outillage innovantes. Nos clients industriels font appel à notre technologie pour gagner du temps et de l'argent, réduire les déchets, optimiser la flexibilité de leur fabrication et offrir des conceptions et produits auparavant irréalisables. Abritant en son sein la meilleure équipe mondiale de spécialistes de la technologie du jet de liant, ExOne propose également des services d'impression 3D spécialisés, notamment la production à la demande de pièces essentielles, ainsi que des services de conseil en ingénierie et en conception. Pour en savoir plus sur ExOne, rendez-vous sur www.exone.com ou sur Twitter à l'adresse @ExOneCo. Nous vous invitons à nous rejoindre sur #MakeMetalGreen™.

