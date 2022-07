La Federal Bank Limited (la Banque) est une société bancaire. La Banque est engagée dans la fourniture de services bancaires et financiers, y compris la banque de détail, la banque d'entreprise et les opérations de trésorerie. Ses secteurs d'activité sont la trésorerie, les services bancaires aux entreprises/en gros et la banque de détail. Les activités du segment Trésorerie comprennent la négociation et les...