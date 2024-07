La Federal Bank Limited (la Banque) est une société bancaire. Elle fournit des services bancaires et financiers, notamment des services bancaires de détail, des services bancaires aux entreprises, des opérations de change et des opérations de trésorerie. Elle opère à travers trois segments : la trésorerie, les services bancaires aux entreprises et aux grossistes et les services bancaires aux particuliers. Les activités du secteur de la trésorerie comprennent la négociation et les investissements dans des titres d'État et des instruments de dette d'entreprise, des actions et des fonds communs de placement, des produits dérivés et des opérations de change pour compte propre et pour le compte de clients. Le secteur de la banque d'entreprise et de gros consiste à prêter des fonds, à accepter des dépôts et à fournir d'autres services bancaires aux entreprises, aux fiducies, aux sociétés de personnes et aux organismes statutaires. Le secteur de la banque de détail consiste à prêter des fonds, à accepter des dépôts et à fournir d'autres services bancaires à toute personne morale, y compris les petites entreprises. Elle dispose d'un réseau de 1 391 agences et d'environ 1 357 distributeurs automatiques de billets (DAB) en Inde.

Secteur Banques