La Federal Bank Limited (la Banque) est une société bancaire. La Banque est engagée dans la fourniture de services bancaires et financiers, y compris la banque de détail, la banque d'entreprise et les opérations de trésorerie. Ses secteurs d'activité sont la trésorerie, les services bancaires aux entreprises/en gros et la banque de détail. Les activités du segment Trésorerie comprennent la négociation et les investissements dans des titres d'État et des titres de créance de sociétés, des actions et des fonds communs de placement, des produits dérivés et des opérations de change pour compte propre et pour les clients. Son segment Corporate/ Wholesale Banking consiste à prêter des fonds, à accepter des dépôts et à fournir d'autres services bancaires aux entreprises, aux trusts, aux sociétés de personnes et aux organismes publics. Son segment de banque de détail consiste à prêter des fonds, à accepter des dépôts et à fournir d'autres services bancaires à toute personne morale, y compris les petites entreprises. La Banque dispose d'un réseau de 1272 agences en Inde. Elle propose également des activités para-bancaires, telles que la distribution de cartes de débit et de produits tiers.

Secteur Banques