The First Bancshares, Inc. est une société holding bancaire pour The First Bank (The First). La société est une institution financière axée sur la communauté qui propose une gamme de services financiers aux particuliers, aux entreprises, aux entités municipales et aux organisations à but non lucratif dans les communautés qu'elle dessert. Ces services comprennent des prêts à la consommation et des prêts commerciaux, des comptes de dépôt et des services de coffre-fort. En plus de proposer une gamme de services de dépôt et de produits de prêt, la société possède une division de prêts hypothécaires et de banque privée. Sa division de prêts hypothécaires résidentiels accorde des prêts conventionnels ou des prêts assurés par des agences gouvernementales pour l'achat de maisons existantes, la construction de nouvelles maisons ou le refinancement de prêts hypothécaires existants. Sa division de banque privée propose des services financiers et de gestion de patrimoine. Les autres services de la société comprennent des services bancaires en ligne sur Internet, des guichets automatiques, des services de réponse vocale par téléphone, des comptes commerciaux et bien d'autres encore.

Secteur Banques