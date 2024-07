The First Bancshares, Inc. est une société de portefeuille bancaire pour The First Bank (la First). La société est une institution financière axée sur la communauté qui offre une gamme complète de services financiers aux particuliers, aux entreprises, aux entités municipales et aux organisations à but non lucratif dans les communautés qu'elle dessert. Ces services comprennent des prêts à la consommation et des prêts commerciaux, des comptes de dépôt et des services de coffre-fort. Elle offre une gamme complète de services de dépôt disponibles dans les banques et les institutions d'épargne, y compris des comptes chèques, des comptes NOW, des comptes d'épargne et d'autres dépôts à terme de différents types, allant des comptes quotidiens du marché monétaire aux certificats de dépôt à plus long terme. Elle propose une gamme complète de prêts commerciaux et personnels. Les prêts commerciaux comprennent des prêts garantis et non garantis pour les fonds de roulement, l'expansion des entreprises, l'achat d'équipements et de machines, etc. Ses segments comprennent la banque commerciale/de détail, la division de banque hypothécaire et la société de portefeuille.