The First of Long Island Corporation est une société holding composée d'une seule banque. La société fournit des services financiers par l'intermédiaire de sa filiale, The First National Bank of Long Island (la Banque). Le portefeuille de prêts de la Banque est principalement composé de prêts à des emprunteurs de Long Island et des arrondissements de la ville de New York, et ses prêts immobiliers sont décrochés par des propriétés situées dans ces zones. La Banque propose une gamme de services de prêt, y compris des prêts hypothécaires commerciaux et résidentiels, des lignes/prêts de crédit immobilier, des prêts commerciaux et industriels, des prêts à la notation des petites entreprises, des prêts de la Small Business Administration (SBA), des prêts à la construction et au développement de terrains, des prêts à la consommation et des lettres de crédit commerciales et de soutien. Ses prêts commerciaux et industriels comprennent des prêts commerciaux à court terme et des lignes de crédit, des facilités de crédit renouvelables, des prêts à terme et à tempérament, des prêts décrochés par des titres négociables, des comptes de dépôt ou des actifs généraux de l'entreprise, ainsi que des prêts évalués pour les petites entreprises.

Secteur Banques