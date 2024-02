Les détaillants de mode sud-africains augmentent leur production locale et utilisent d'autres ports maritimes et le fret aérien pour atténuer l'impact de la congestion des ports traditionnels qui a causé des retards massifs dans les livraisons de stocks, ont déclaré des cadres à Reuters.

L'entreprise publique de logistique Transnet a déclaré en novembre que les retards au port de Durban et la congestion à Richards Bay étaient dus à des facteurs tels que le sous-investissement dans l'équipement et la maintenance, et a averti que l'acquisition de certains nouveaux équipements pourrait prendre de 12 à 18 mois.

Bien que les détaillants de mode sud-africains aient rapproché leur production de leur pays, ils dépendent encore largement des importations, en particulier d'Asie, pour certains produits.

TFG, propriétaire de la marque de vêtements Foschini, s'en est mieux sorti que ses concurrents après avoir agrandi ses usines locales et en avoir acheté de nouvelles au cours des sept dernières années.

En conséquence, TFG dispose d'un stock suffisant pour la période clé des fêtes de fin d'année, a déclaré l'entreprise à Reuters.

La société a ajouté qu'elle ne s'attendait pas à des perturbations majeures des gammes pour les prochains mois d'automne et d'hiver de l'hémisphère sud et qu'elle prenait les mesures nécessaires, notamment en commandant plus tôt et en modifiant les ports de destination.

L'automne sud-africain commence en mars.

Woolworths et Truworths augmentent également la production locale de vêtements, en faisant appel à des fournisseurs locaux et en passant leurs commandes plus tôt, ont déclaré des cadres à Reuters.

Woolworths passe des commandes plus petites, plus fréquemment, afin d'éviter que les grosses cargaisons ne restent bloquées au port, a déclaré le PDG Roy Bagattini.

L'entreprise dirige également les navires vers des ports où il y a moins d'arriérés, comme Walvis Bay en Namibie, et achemine ensuite les produits par camion jusqu'au Cap, a ajouté M. Bagattini.

"Parfois, nous nous tournons vers le fret aérien en fonction du produit et de la catégorie. Nous acheminons les produits par avion, mais il est évident que cela coûte cher et n'est pas durable", a-t-il déclaré, ajoutant que Woolworths ne comptait pas trop sur cette solution pour éviter des dépenses plus élevées.

Pour les saisons d'automne et d'hiver, Woolworths est en bien meilleure posture en termes de stocks, mais n'a pas encore atteint les niveaux de 100 %, a déclaré M. Bagattini, tandis que Truworths a averti qu'il pourrait y avoir des ruptures de stock à l'automne.

Truworths a déclaré que sa stratégie d'atténuation comprenait également l'approvisionnement dans différents pays.

Les détaillants de mode ne sont pas les seuls à être confrontés au problème. L'entreprise sud-africaine de services alimentaires Bid Corporation a déclaré la semaine dernière qu'elle conservait des stocks tampons pour atténuer l'impact. (Reportage de Nqobile Dludla, édition d'Olivia Kumwenda-Mtambo et Mark Potter)