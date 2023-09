Le Gabelli Global Utility & Income Trust (le Fonds) est une société d'investissement à capital fixe non diversifiée. L'objectif d'investissement du fonds est de rechercher un niveau constant de rendement total après impôt pour ses investisseurs, en mettant l'accent sur les revenus de dividendes fiscalement avantageux en vertu de la législation fiscale actuelle. Dans des conditions de marché normales, le fonds investit au moins 80 % de ses actifs dans des actions et des titres productifs de revenus de sociétés nationales et étrangères actives dans le secteur des services publics et d'autres secteurs qui devraient verser des dividendes périodiques. Le Fonds investit dans des secteurs tels que l'énergie et les services publics, les télécommunications, le câble et le satellite, l'alimentation et les boissons, les services financiers, les énergies alternatives, l'industrie diversifiée, le gaz naturel intégré, les services, les produits de consommation, la transmission et la distribution d'électricité, les services publics de gaz naturel, le divertissement, la machinerie, l'eau, l'électronique, le pétrole, les soins de santé et les produits chimiques de spécialité. Le conseiller en investissement du Fonds est Gabelli Funds, LLC.