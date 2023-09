Le Gabelli Multimedia Trust Inc. (le Fonds) est une société d'investissement à capital fixe non diversifié basée aux États-Unis. L'objectif d'investissement du Fonds est la croissance à long terme du capital. Le Fonds investira au moins 80 % de son actif, dans des conditions normales de marché, dans des actions ordinaires et d'autres titres, y compris des titres convertibles, des actions privilégiées, des options et des bons de souscription de sociétés des secteurs des télécommunications, des médias, de l'édition et du divertissement. Le Fonds investit également dans diverses industries, notamment le câble, les obligations du gouvernement des États-Unis, les logiciels et services informatiques, la radiodiffusion, les hôtels et les jeux, les communications sans fil, les satellites, l'électronique, l'édition, les services aux consommateurs, les services financiers, le matériel informatique, l'équipement, les services aux entreprises, la vente au détail, les industries diversifiées, les produits de consommation, les aliments et les boissons, les sociétés de placement immobilier et l'immobilier. Le conseiller en placement du Fonds est Gabelli Funds, LLC.