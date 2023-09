Le Gabelli Utility Trust (le Fonds) fonctionne comme une société d'investissement diversifiée à capital fixe. L'objectif principal du Fonds est la croissance à long terme du capital et des revenus. Le Fonds investira 80% de ses actifs, dans des conditions de marché normales, dans des actions ordinaires et autres titres de sociétés étrangères et nationales impliquées dans la fourniture de produits, de services ou d'équipements pour la production ou la distribution d'électricité, de gaz et d'eau, ainsi que dans des services de télécommunications ou des opérations d'infrastructure (la Politique de 80%). Le fonds investit dans des secteurs, tels que l'électricité intégrée, les obligations du gouvernement des États-Unis, les services publics de gaz naturel, l'eau, les télécommunications, le gaz naturel intégré, le câble et le satellite, les services publics mondiaux, la transmission et la distribution d'électricité, les communications sans fil, l'énergie marchande, l'énergie alternative, les services et les machines. Le conseiller en placement du Gabelli Utility Trust est Gabelli Funds, LLC (le conseiller).