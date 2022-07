Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Gap, Credit Suisse abaisse son objectif de cours de dix à huit dollars, au lendemain de l'annonce du départ de sa CEO Sonia Syngal, ainsi que d'un avertissement sur résultats au titre du deuxième trimestre.



'Nous pensons que la majorité de la dégradation de marge supplémentaire provient de remises plus fortes que prévu pour nettoyer les stocks', indique le broker, pour qui une sortie du trimestre avec des stocks nettoyés pourrait être un plus significatif pour le titre.



Credit Suisse indique néanmoins abaisser ses attentes de BPA pour le deuxième trimestre à -0,05 dollar, au lieu de +0,17 dollar. Il réduit aussi ses estimations pour les exercices 2022 et 2023 à -0,10 et +0,80 dollar respectivement.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

