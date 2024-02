The Children's Place a déclaré vendredi avoir reçu une offre pour un prêt de 130 millions de dollars qui pourrait l'aider à rester à flot, après que le détaillant américain en difficulté a annoncé en début de semaine que la riche famille saoudienne AlRajhi avait acquis une participation de 54 % dans la société sur le marché libre par l'intermédiaire de sa société d'investissement.

Gordon Brothers Group, une société spécialisée dans la liquidation de détaillants de briques et de mortiers, a fourni une feuille de conditions pour le prêt qui est soumis à une vérification préalable et à d'autres conditions, a déclaré The Children's Place. La société a ajouté qu'elle espérait finaliser les conditions le mois prochain.

Les discussions sur le prêt interviennent après que Mithaq Capital, la société d'investissement de la famille AlRajhi, est devenue cette semaine actionnaire majoritaire de The Children's Place par le biais d'achats d'actions sur le marché libre, ce qui a déclenché une clause de changement de contrôle dans le programme d'emprunt précédent de 50 millions de dollars de la société, qui a nécessité son refinancement.

Mithaq n'a pas répondu à une demande de commentaire sur sa participation dans The Children's Place, qui a souffert du fait que les consommateurs se tournent vers les magasins en ligne et les détaillants généraux tels que Target et Gap pour les vêtements pour enfants. Un porte-parole de The Children's Place n'a pas non plus répondu à une demande de commentaire.

Mithaq est intervenu après que The Children's Place a annoncé, le 9 février, une perte d'exploitation au quatrième trimestre 2023, ce qui a entraîné une chute de 58 % de ses actions. Mithaq s'est emparé des actions pour 17,10 dollars l'unité, ou moins, comme le montrent les documents réglementaires. Les actions tournaient autour de 30 dollars vendredi après l'annonce de la prise de participation de Mithaq, ce qui donne à The Children's Place une valeur de marché d'environ 350 millions de dollars.

Jeudi, The Children's Place a déclaré que Mithaq avait l'intention de nommer 11 personnes au conseil d'administration de la société.

Le cheikh Saleh AlRajhi est le fondateur de la banque AlRajhi, l'une des premières et des plus grandes banques islamiques du monde.

The Children's Place vend des vêtements, des accessoires et des chaussures principalement à des prix avantageux sous ses propres marques The Childrens Place, Gymboree, Sugar & Jade et PJ Place. Il possède plus de 500 magasins en Amérique du Nord, des marchés de gros et une distribution dans 16 pays par l'intermédiaire de six partenaires franchisés internationaux. (Reportage d'Abigail Summerville à New York ; rédaction de Diane Craft)