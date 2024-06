PROPOS DE GAP INC.

Gap Inc. (Gap Inc., la « société », « nous » et « nos ») représente une collection de marques de style de vie qui offrent des vêtements, des accessoires et des produits de soins personnels pour les femmes, les hommes et les enfants, sous l'égide des marques Old Navy, Gap, Banana Republic et Athleta. Gap Inc. est un détaillant multiréseau qui vend ses produits à la fois

en magasin et en ligne, par l'entremise de magasins exploités par l'entreprise et des magasins franchisés, de sites Web appartenant à l'entreprise et d'accords avec des tiers.