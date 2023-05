Gap affiche une perte moins importante au premier trimestre grâce à la réduction des coûts et à la restructuration

Gap Inc. a annoncé jeudi une perte moins importante au premier trimestre qu'un an plus tôt, grâce à ses efforts de restructuration et à la réduction des coûts de la chaîne d'approvisionnement.

Les entreprises américaines commencent à être soulagées des coûts élevés du fret et de la fabrication, après des années de difficultés au niveau de la chaîne d'approvisionnement.

La marge trimestrielle sur les marchandises de Gap a augmenté de 610 points de base sur une base ajustée, grâce à la baisse des frais de transport aérien et à l'amélioration de l'activité promotionnelle.

Depuis septembre, le détaillant a supprimé environ 2 300 postes en deux séries de licenciements, rejoignant ainsi un groupe de grandes entreprises américaines qui réduisent sérieusement leurs effectifs alors que l'inflation élevée ronge les portefeuilles des consommateurs.

Les quatre marques de Gap ont vu leurs ventes diminuer au cours du trimestre, l'enseigne s'efforçant d'actualiser ses stocks et de s'adapter aux tendances de la consommation.

"J'ai l'impression qu'ils ont cueilli beaucoup de fruits à portée de main en termes de fermeture de magasins et de réduction des coûts", a déclaré Mari Shor, analyste en chef des actions chez Columbia Threadneedle Investments.

"Il faut maintenant qu'Athleta et Old Navy, qui sont les moteurs de la croissance, renouent avec la croissance, mais je n'ai guère confiance en cela à court terme.

À l'instar des grands détaillants tels que Target et Best Buy, Gap est également confronté à la faiblesse de la demande, les consommateurs à revenu faible ou moyen réduisant leurs dépenses pour des articles non essentiels tels que les vêtements.

Gap a enregistré une perte nette de 18 millions de dollars au premier trimestre, soit 5 cents par action, contre une perte nette de 162 millions de dollars, soit 44 cents, un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires net de la société a baissé de 6 % pour atteindre 3,28 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient à 3,29 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

Gap a maintenu ses prévisions de ventes annuelles et s'attend à ce que les ventes du deuxième trimestre chutent dans une fourchette moyenne à élevée à un chiffre. Les analystes s'attendent en moyenne à ce que les ventes du deuxième trimestre diminuent de 4,95 %.

L'entreprise a annoncé un bénéfice ajusté de 1 cent pour le premier trimestre, alors que les estimations tablaient sur une perte de 16 cents. (Reportage de Kate Masters à New York et d'Ananya Mariam Rajesh à Bengaluru ; rédaction de Devika Syamnath)