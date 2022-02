Gap : le titre chute, la sortie du S&P 500 est effective

Gap chute de près de 3% jeudi à la Bourse de New York alors que le titre du groupe d'habillement fait officiellement sa sortie de l'indice S&P 500 aujourd'hui.



Dans les premiers échanges, l'action Gap perd 2,7%, alors que l'indice S&P perd dans le même temps 1,4%.



L'opérateur boursier S&P avait annoncé la semaine dernière qu'il retirerait Gap de son indice vedette le 3 février afin d'y inclure le titre Constellation Energy.



Gap va faire de son côté son entrée sur un indice bien moins prestigieux, le S&P MidCap 400.



La sortie du S&P 500, l'indice de référence des gérants américains, devrait couper le titre d'un certain nombre d'investisseurs qui cherchent à répliquer les performances de l'indice new-yorkais.



Pour mémoire, le titre Gap a perdu beaucoup de valeur au cours des derniers mois, accusant un repli de près de 40% sur le six mois écoulés. Depuis le 1er janvier, sa performance est globalement stable.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.