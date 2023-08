The Gap, Inc. est une société spécialisée dans l'habillement. Elle propose des vêtements, des accessoires et des produits de soins personnels pour hommes, femmes et enfants sous les marques Old Navy, Gap, Banana Republic et Athleta. Ses secteurs d'activité comprennent Old Navy Global, Gap Global, Banana Republic Global et Athleta Global. Il s'agit d'un détaillant omni-canal, qui vend à la fois en magasin et en ligne, par l'intermédiaire de magasins exploités par la société et de magasins franchisés, de sites web appartenant à la société et d'accords avec des tiers. La société conçoit, développe, commercialise et vend une gamme de vêtements, de chaussures et d'accessoires. Elle exploite des magasins aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Chine et à Taïwan. En plus d'opérer sur les canaux spécialisés, les points de vente, en ligne et les franchises, la société utilise également ses divers services omni-canaux, y compris le ramassage sur le trottoir, l'achat en ligne, le ramassage en magasin, la commande en magasin, la recherche en magasin et l'expédition à partir du magasin, ainsi que des expériences améliorées basées sur la technologie mobile.

Secteur Détaillant habillement et accessoires