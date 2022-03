La campagne du printemps de Gap défend l'individualité et la liberté d'être soi-même

Les participants à la campagne de Gap reflètent les diverses identités, cultures et idées de personnalités qui façonnent leur propre avenir - Le meilleur du style américain moderne

TORONTO, 07 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ce printemps, l’individualité transparaît dans la campagne de Gap qui célèbre un groupe de personnalités uniques rayonnant de joie et libres d’être elles-mêmes. Originaires du monde entier, ces personnalités de Gap ont trouvé leur identité – un groupe de personnes provenant d’horizons différents, ayant vécu des expériences uniques et unifiées par leur communauté et l’expression de soi.



« En tant que marque ancrée dans l’optimisme américain moderne, nous célébrons ce que signifie être soi-même aujourd'hui », déclare la directrice du marketing mondial de Gap, Mary Alderete. « Cette campagne est un reflet fidèle de personnalités qui façonnent la culture en définissant leur propre parcours, non pas celui qui leur a été traditionnellement défini, mais le parcours qu’elles décident d’emprunter. La campagne met en avant la philosophie de ces créateurs qui préconisent un monde plus inclusif et bienveillant et qui apposent leur propre marque distinctive au style américain. »

Conçue par le directeur de la création mondiale de Gap, Len Peltier, et photographiée par la célèbre photographe de mode Zoey Grossman (@zoeygrossman), la campagne présente des personnalités qui luttent pour la justice sociale, l’environnementalisme, les droits des femmes et plus encore. Les personnalités de Gap transgressent les normes, s’approprient de nouvelles libertés individuelles et entraînent des changements progressifs. Ces personnalités vivent leur vérité et redéfinissent le rêve américain, comme le décrit avec tant de force l’artiste transgenre non binaire Kai-Isaiah Jamal dans son poème intitulé Dream of Freedom. Dream of Me (Rêve de liberté. Rêve de moi.) :

And if there do be a dream (Et s’il y a un rêve)

The dream has to include me (Le rêve doit m’inclure)

Otherwise ain’t gonna sleep (Sinon je ne dormirai pas)

Or close my eyes just to be (Ou je fermerai les yeux juste pour être)

If it do be a dream (S’il y a un rêve)

I hope this dream’s dream (J’espère que le rêve de ce rêve)

Is for me to be free (est celui où je suis libre)

Les participants de la campagne de Gap sont :

Dapper Dan (@dapperdanharlem) – créateur de mode légendaire de Harlem et influenceur de style réputé qui a introduit la haute couture dans le monde du hip-hop

(@dapperdanharlem) – créateur de mode légendaire de Harlem et influenceur de style réputé qui a introduit la haute couture dans le monde du hip-hop Shalom Harlow (@shalomharlow) – mannequin et étudiante de l’art de guérir depuis l’âge de 8 ans, Shalom Harlow étudie la psychologie somatique et la thérapie somatique pour aider les autres à résoudre leurs problèmes de santé chroniques

(@shalomharlow) – mannequin et étudiante de l’art de guérir depuis l’âge de 8 ans, Shalom Harlow étudie la psychologie somatique et la thérapie somatique pour aider les autres à résoudre leurs problèmes de santé chroniques Kai-Isaiah Jamal (@kai_isaiah_jamal) – artiste transgenre non binaire brisant les barrières en élargissant la compréhension culturelle de l’identité

(@kai_isaiah_jamal) – artiste transgenre non binaire brisant les barrières en élargissant la compréhension culturelle de l’identité Indira Scott (@indira) – créatrice, activiste humanitaire et mannequin préconisant l’amour de soi pour que les communautés renforcent leur autonomie grâce à la représentation et la sensibilisation

(@indira) – créatrice, activiste humanitaire et mannequin préconisant l’amour de soi pour que les communautés renforcent leur autonomie grâce à la représentation et la sensibilisation Georgie Badiel-Liberty surnommée The Water Princess (@georgiebadiel) mannequin burkinabée, auteure de livres pour enfants et militante qui s’est attaquée au manque d’eau potable dans son pays natal d’Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso

(@georgiebadiel) mannequin burkinabée, auteure de livres pour enfants et militante qui s’est attaquée au manque d’eau potable dans son pays natal d’Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso Yumi Nu (@_yumi_nu) – mannequin nippo-néerlandaise et musicienne qui lancera un nouvel album, Hajime, à l’été 2022

(@_yumi_nu) – mannequin nippo-néerlandaise et musicienne qui lancera un nouvel album, Hajime, à l’été 2022 Clémentine Desseaux (@bonjourclem) – entrepreneure, mannequin et militante de la diversité corporelle travaillant pour les femmes avec des femmes pour l’acceptation de soi et PDG de l’organisme All Womxn Project

(@bonjourclem) – entrepreneure, mannequin et militante de la diversité corporelle travaillant pour les femmes avec des femmes pour l’acceptation de soi et PDG de l’organisme All Womxn Project Chito (@chito.international) – artiste né à Seattle, vivant à New York et à Mexico

(@chito.international) – artiste né à Seattle, vivant à New York et à Mexico Raph (@iamraph) auteur-compositeur-interprète franco-américain racontant des histoires d’amour, de perte, de passage à l’âge adulte et de générosité de l’esprit humain

(@iamraph) auteur-compositeur-interprète franco-américain racontant des histoires d’amour, de perte, de passage à l’âge adulte et de générosité de l’esprit humain The Spearman Brothers : Michael et Daniel Spearman (@spearmanbrothers_horns) – compositeurs de musique inspirée de la musique de danse noire moderne qui éduquent et encadrent les jeunes

(@spearmanbrothers_horns) – compositeurs de musique inspirée de la musique de danse noire moderne qui éduquent et encadrent les jeunes Bryant Giles (@bryantdgiles) – artiste et concepteur créant des interprétations modernes et décomplexées du climat social d’aujourd’hui grâce à une superposition visuelle recherchée explorant les thèmes de la santé mentale, de l’identité et de l’existence dans des systèmes défectueux

(@bryantdgiles) – artiste et concepteur créant des interprétations modernes et décomplexées du climat social d’aujourd’hui grâce à une superposition visuelle recherchée explorant les thèmes de la santé mentale, de l’identité et de l’existence dans des systèmes défectueux David « illy » Bennett (@illson44) – danseur de breakdance et artiste passionné qui vit pleinement et inspire les autres

(@illson44) – danseur de breakdance et artiste passionné qui vit pleinement et inspire les autres Ryan Yoo / boylife (@gelatowilliams) – artiste de New York qui répand l’amour



Les personnalités de la campagne de Gap présentent leur style individuel et leur pouvoir d’expression à travers les vêtements classiques de Gap pour le printemps. Les classiques polyvalents, comme les shorts kaki, les kakis effilés et à jambe large, les jeans et kakis à coupe ample années 90, sont agencés à des chandails de style universitaire, à des chandails à capuchon doux vintage, à des parkas surdimensionnés, à des chemises et chemisiers en popeline et à des t-shirts à poche classiques avec des touches de couleurs audacieuses et optimistes. La totalité des jeans et kakis de Gap sont fabriqués dans le cadre du programme d’économie d’eau Washwell de Gap qui utilise au minimum 20 % d’eau en moins que les méthodes de lavage de vêtements conventionnelles.

La campagne du printemps de Gap fera ses débuts demain sur des supports publicitaires extérieurs et numériques à la télévision et sur des diffusions vidéo en continu.

