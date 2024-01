Le GDL Fund (le Fonds) est un fonds d'investissement diversifié à capital fixe. Le principal objectif de placement du Fonds est de réaliser des rendements absolus dans diverses conditions de marché sans risque excessif pour le capital. Le Fonds cherchera à atteindre son objectif en investissant principalement dans des opérations d'arbitrage de fusions et, dans une moindre mesure, dans des réorganisations d'entreprises impliquant des scissions, des spin-offs et des liquidations. Le Fonds investira au moins 80 % de ses actifs dans des titres ou des arrangements de couverture relatifs à des sociétés impliquées dans des transactions ou des réorganisations d'entreprises, donnant lieu à la possibilité de réaliser des gains au moment ou dans des délais relativement courts après la réalisation de ces transactions ou réorganisations. Il investit dans des secteurs tels que les services financiers, l'énergie et les services publics, les semi-conducteurs, l'alimentation et les boissons, les soins de santé, ainsi que le câble et le satellite. Le conseiller du fonds est Gabelli Funds, LLC.

