Le groupe GEO, Inc. annonce des changements de direction

Le 6 janvier 2023, The GEO Group, Inc. a annoncé qu'Ann Schlarb, vice-présidente principale de GEO et présidente de GEO Care, prendra sa retraite de son poste de cadre supérieur à compter du 31 janvier 2023 (la " date d'effet "). Après son départ à la retraite, Mme Schlarb servira de consultante à GEO selon les termes d'un Contrat de consultant, prenant effet le 1er février 2023 (le oConsultant Agreemento), conclu entre GEO et Mme Schlarb le 6 janvier 2023, dont les termes sont résumés ci-dessous. Mme Schlarb a rejoint GEO en 2011 en tant que vice-présidente des services de supervision intensive et du programme de comparution (oISAPo) à la suite de l'acquisition par GEO de B.I. Incorporated, (oB.I.o) et elle a initialement rejoint B.I. en 1995.

Mme Schlarb a été promue au poste de vice-présidente principale et présidente de GEO Care en juillet 2014. GEO remercie Mme Schlarb pour ses années de service dévoué et se réjouit de ses contributions continues à GEO. M. Wayne Calabrese, directeur de l'exploitation de GEO, assumera les fonctions et responsabilités de cadre supérieur pour superviser B.I. et GEO Care à compter de la date d'entrée en vigueur et continuera à travailler en étroite collaboration avec Mme Schlarb dans son rôle de consultante pour assurer une transition en douceur.

M. Calabrese est un cadre supérieur chevronné et permanent qui possède plus de 20 ans d'expérience dans les activités de GEO. M. Calabrese a initialement rejoint GEO en tant que vice-président du développement commercial en 1989 et a occupé une série de postes de plus en plus élevés, prenant sa retraite en décembre 2010 en tant que vice-président du conseil d'administration, président et directeur de l'exploitation de la société. Les antécédents de M. Calabrese, ainsi que ses connaissances approfondies et son expérience antérieure dans divers postes de direction de GEO, le rendent particulièrement qualifié pour servir en tant que directeur de l'exploitation de GEO.