The GEO Group, Inc. est un prestataire de services gouvernementaux diversifiés. Il est spécialisé dans la conception, le financement, le développement et les services de soutien pour les installations, les centres de traitement et les centres de réinsertion sociale. Ses activités mondiales comprennent la propriété et/ou la fourniture de services de soutien pour 100 installations totalisant environ 81 000 lits, y compris les installations inutilisées et les projets en cours de développement, avec une main-d'œuvre pouvant atteindre environ 18 000 employés. Son secteur "U.S. Secure Services" englobe principalement ses activités de services sécurisés en partenariat public-privé basées aux États-Unis. Son secteur "Electronic Monitoring and Supervision Services" (services de surveillance et de contrôle électroniques) offre ses services aux États-Unis et comprend ses services de surveillance et de contrôle électroniques. Le secteur des services de réinsertion comprend divers services communautaires et de réinsertion. Son segment International Services comprend principalement ses activités de services sécurisés en partenariat public-privé en Australie et en Afrique du Sud.

Secteur Développement et opérations immobilières