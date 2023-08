En tant que candidat à la présidence en 2020, Joe Biden s'est engagé à mettre fin à la détention d'immigrants à but lucratif, déclarant : "Aucune entreprise ne devrait tirer profit de la souffrance de personnes désespérées fuyant la violence".

L'occasion d'agir s'est présentée au début du mandat du président démocrate, en mai 2021, lorsqu'un groupe de hauts fonctionnaires chargés de l'immigration a lancé un examen interne des centres de détention afin de décider lesquels devraient être réduits, réformés ou fermés.

Cet examen, qui n'a pas fait l'objet d'un rapport préalable, fait suite à des années de plaintes émanant d'organismes de surveillance gouvernementaux, de détenus et de défenseurs des droits de l'homme concernant la médiocrité des soins médicaux et de l'hygiène, le manque d'accès à des avocats, les agressions sexuelles et les décès de détenus.

Des mois plus tard, le groupe a fait part de ses conclusions au secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, en mettant en évidence environ deux douzaines de centres de détention de l'U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) et en recommandant la fermeture de certains d'entre eux, selon cinq fonctionnaires actuels et anciens, qui ont demandé l'anonymat pour pouvoir discuter des délibérations internes du gouvernement.

Reuters n'a pas pu confirmer quels étaient les centres dont la fermeture était recommandée.

Toutefois, alors que les franchissements illégaux de la frontière entre les États-Unis et le Mexique atteignaient des niveaux record - ce qui mettait la pression sur les fonctionnaires de M. Biden pour qu'ils gardent des places de détention disponibles -, ils n'ont annoncé la fermeture que d'un seul centre en mars 2022.

Le blocage de la réforme a coïncidé avec un boom des revenus des prisons privées provenant des contrats de l'ICE pendant l'administration Biden et avec une augmentation du pourcentage de détenus dans les établissements privés, selon une analyse des données de l'ICE par l'Union américaine pour les libertés civiles (ACLU) communiquée en exclusivité à Reuters.

Certains responsables affirment que les établissements privés peuvent être plus efficaces que les prisons locales qui ont passé un contrat avec l'ICE. Les entreprises affirment qu'elles offrent une flexibilité cruciale et qu'elles respectent les normes de l'ICE.

Alors que Joe Biden se prépare à se faire réélire en 2024 - et à affronter éventuellement son prédécesseur républicain Donald Trump - l'immigration reste un sujet politique brûlant. Les défenseurs des droits de l'homme et certains démocrates ont reproché à M. Biden de ne pas aller assez loin pour renverser la ligne dure des politiques de M. Trump et d'adopter certaines mesures restrictives. Dans le même temps, les républicains ont reproché à M. Biden d'être trop indulgent.

Alors que l'examen visait à fermer ou à réformer les centres en difficulté, la Maison Blanche et M. Mayorkas souhaitaient conserver des places de détention et s'inquiétaient des réactions négatives dans les comtés qui bénéficiaient économiquement des centres de détention, ont déclaré trois des responsables.

L'administration Biden a fermé ou réduit l'utilisation de certains des centres de détention les plus critiqués, mais cela semblait être "le strict minimum" par rapport à ce qui avait été initialement envisagé par le groupe qui a mené l'étude, a déclaré l'un des fonctionnaires.

Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré que M. Biden "continue de soutenir l'abandon de l'utilisation de centres de détention privés dans le système de détention des immigrés".

L'ICE examine régulièrement les opérations de détention "pour s'assurer que les non-citoyens sont traités humainement, qu'ils sont protégés, qu'ils reçoivent des soins médicaux et de santé mentale appropriés et qu'ils bénéficient des droits et protections auxquels ils ont droit", a déclaré un porte-parole du ministère américain de la sécurité intérieure.

L'un des établissements évalués dans le cadre de l'examen de l'administration Biden est le Stewart Detention Center, un centre de détention de Géorgie géré par la société privée CoreCivic.

Huit détenus de Stewart sont décédés depuis 2017, soit le nombre le plus élevé de tous les centres. Une plainte déposée en 2022 au nom de quatre femmes allègue qu'elles ont été agressées sexuellement par un infirmier de l'établissement.

Ryan Gustin, un porte-parole de CoreCivic, a déclaré que la sécurité et le bien-être des détenus étaient la "priorité absolue" de l'entreprise et que l'employé en question était en congé administratif pendant que les autorités de l'ICE et de la Géorgie enquêtaient.

L'administration Biden a également examiné, mais refusé de fermer, plusieurs centres qui faisaient partie d'une expansion de l'ère Trump en Louisiane et dans le Mississippi, ont déclaré deux des fonctionnaires.

Il s'agit notamment du Winn Correctional Center, un centre de détention de Louisiane géré par LaSalle Corrections. Un organisme de surveillance gouvernemental a recommandé en 2021 que Winn "soit fermé ou réduit jusqu'à ce que plusieurs problèmes critiques de santé et de sécurité puissent être résolus".

Bien que l'administration Biden ait déclaré en 2022 qu'elle limiterait l'utilisation de Winn, le centre héberge actuellement 1 100 détenus.

Le centre correctionnel de Richwood, également géré par LaSalle en Louisiane, a été mis en cause dans un rapport gouvernemental cette année pour l'absence de services de traduction essentiels.

Ruben Dario, un Argentin qui a été détenu à Richwood pendant huit mois en 2022, a déclaré qu'il avait dû servir de traducteur ad hoc pour un Mexicain au bord de l'attaque cérébrale parce que le personnel ne parlait pas espagnol.

"Si vous ne savez pas ce qu'ils vous demandent, vous ne saurez pas non plus comment répondre", a-t-il déclaré.

Ryan Horvath, porte-parole de LaSalle, a déclaré que la société avait offert au gouvernement fédéral une capacité accrue et des services spécialisés. Richwood avait au moins 14 employés hispanophones l'année dernière et des outils de traduction, a-t-il ajouté.

BIDEN SE PENCHE SUR LA DÉTENTION PRIVÉE

Les détenus de l'ICE comprennent des personnes qui ont récemment franchi la frontière, ainsi que des personnes vivant illégalement dans le pays, y compris des demandeurs d'asile. Nombre d'entre eux se battent devant les tribunaux pour éviter l'expulsion.

Si le nombre de détenus a baissé pendant la pandémie, en partie grâce aux actions en justice intentées par des groupes de défense des droits, les populations sont de nouveau en augmentation.

Plus de 90 % des quelque 31 000 personnes détenues par l'ICE en moyenne en juillet se trouvaient dans des installations privées, contre 80 % à la fin de l'administration Trump, selon l'analyse de l'ACLU.

Sous Biden, la société de prisons privées GEO Group a vu ses revenus provenant des contrats de l'ICE pour les centres de détention et la surveillance à distance des immigrants bondir à un record de 1,05 milliard de dollars en 2022, soit une hausse de près de 40 % par rapport à l'année précédente, selon les documents déposés par la société.

CoreCivic, le plus grand concurrent de GEO, a également enregistré des revenus élevés provenant de l'ICE pendant le mandat de M. Biden, selon les documents déposés par l'entreprise.

Dans le cadre de la nouvelle politique d'asile de M. Biden, entrée en vigueur le 11 mai, un plus grand nombre de migrants rencontrés à la frontière entre les États-Unis et le Mexique sont envoyés dans des centres de détention pour un examen rapide de leur demande d'asile. Neuf centres se concentrent sur ces vérifications, ont indiqué deux fonctionnaires. Tous sont gérés par le secteur privé.

À la mi-juillet, deux mois après l'entrée en vigueur de la nouvelle politique, le nombre de personnes détenues par l'ICE avait augmenté de 48 % par rapport au début de l'année, selon les données de l'ICE.

L'administration a réduit d'une certaine manière la détention des immigrants. Au cours des premiers mois du mandat de M. Biden, avant le début officiel de la révision de la politique de détention, l'ICE a fermé deux centres très critiqués. L'agence a également mis fin à la détention des familles au début de l'année 2022 et a considérablement augmenté le nombre de personnes libérées sous surveillance électronique dans l'attente de leur audience devant le tribunal de l'immigration.

Un porte-parole de la Maison-Blanche a souligné le recours à des solutions de substitution à la détention et a déclaré que l'agence "pourrait faire beaucoup plus de progrès" si le Congrès fournissait davantage de fonds et adoptait des réformes.

BI Incorporated, filiale de GEO Group, gère l'un des programmes de surveillance et le directeur général de GEO a déclaré aux investisseurs, en février, que le nombre de personnes sous télésurveillance avait atteint un pic de plus de 300 000 à un moment donné l'année dernière. Le programme de surveillance a été le principal moteur de la croissance du chiffre d'affaires de GEO pour la CIE, a déclaré un porte-parole de la société.

En avril, le directeur général de GEO, Jose Gordo, a fait part aux investisseurs des "opportunités potentielles d'augmentation" pour la société, y compris "l'augmentation des populations dans nos installations ICE".

L'ICE paie souvent pour maintenir un nombre fixe de lits dans les centres de détention, qu'ils soient ou non utilisés.

Le centre de traitement ICE d'Adelanto, un centre de détention géré par GEO Group en Californie, n'héberge actuellement que 16 détenus en raison d'une décision de justice liée au COVID, bien qu'il ait payé pour maintenir un minimum de 640 lits en 2023.

UNE PRISON RECONVERTIE

En mars 2021, à la suite d'un décret de Joe Biden visant à supprimer progressivement l'utilisation de prisons privées pour les détenus fédéraux, une prison isolée du centre de la Pennsylvanie, gérée par GEO Group, a fermé ses portes. Mais six mois plus tard, l'entreprise a signé un contrat pour la réouverture du même complexe en tant que centre de détention pour immigrés de 1 900 lits.

Angela Kelley, conseillère principale de M. Mayorkas à l'époque, a déclaré que les fonctionnaires étaient conscients que l'ouverture d'un nouveau centre de détention géré par le secteur privé pouvait paraître hypocrite.

"Ce n'est pas comme si les gens avaient oublié que le président avait pris cet engagement", a déclaré Mme Kelley, qui travaille aujourd'hui pour une association d'avocats spécialisés dans les questions d'immigration. "Une fois que vous êtes dans le fauteuil et que vous prenez ces décisions, l'exécution des promesses est très différente.

Désormais appelé Moshannon Valley Processing Center, les barbelés ont été retirés des clôtures et le personnel ne porte pas d'armes mortelles. Les détenus sont appelés "résidents" et les gardiens "conseillers résidents".

D'autres choses, en revanche, sont restées inchangées. Environ 80 % du personnel de la prison a été transféré au centre de détention, a déclaré un superviseur de GEO Group lors d'une visite avec Reuters. Les visiteurs passent par des points de contrôle sécurisés et les détenus ne sont pas autorisés à se déplacer librement. Il y a des cellules pour l'isolement.

Sunny Boy Sonkarlay, un immigrant libérien, a été détenu à Moshannon pendant 14 mois jusqu'à ce qu'il soit libéré en juillet, selon son avocat et des documents judiciaires.

Ce jeune homme de 28 ans affirme que les gardiens lui ont claqué les portes au nez et l'ont injustement placé à l'isolement à plusieurs reprises, ce qui l'a conduit à tenter de se suicider, un incident documenté dans son dossier médical et dans une plainte pour violation des droits civils.

"J'ai essayé de me pendre parce que je n'en pouvais plus", a-t-il déclaré.

GEO n'a pas commenté directement les plaintes de Sonkarlay, mais a déclaré qu'elle s'efforçait de traiter chaque personne dans ses installations "avec dignité et respect". Elle a ajouté qu'elle avait investi environ 4 millions de dollars pour apporter des améliorations à Moshannon.

Lors d'une réunion du comté en novembre 2021 pour discuter de la transformation de Moshannon en centre de détention, une employée de GEO a raconté qu'elle avait pleuré dans sa voiture lorsqu'elle avait appris que la prison allait fermer, déclarant que "c'était dévastateur" de penser que des gens allaient perdre leur gagne-pain.

C'est alors qu'Erika Guadalupe Nunez, directrice exécutive d'une organisation d'immigrés basée à Philadelphie, a pris la parole.

"J'ai entendu dire que l'ouverture de Moshannon Valley allait créer des emplois pour la communauté, et c'est ainsi qu'on vous la vend", a-t-elle déclaré. "Vos moyens de subsistance ne devraient pas dépendre de l'emprisonnement d'autrui. Cette communauté mérite mieux que cela.