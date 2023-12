The GEO Group, Inc. est un prestataire de services gouvernementaux diversifiés. La société est spécialisée dans la conception, le financement, le développement et les services de soutien pour les installations sécurisées, les centres de traitement et les centres de réinsertion communautaire aux États-Unis, en Australie, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. La société opère à travers quatre segments : Le segment des services sécurisés aux États-Unis, le segment des services de surveillance électronique et de supervision, le segment des services de réinsertion et le segment des services internationaux. Le segment des services sécurisés aux États-Unis englobe principalement ses activités de services sécurisés en partenariat public-privé basées aux États-Unis. Le secteur des services de surveillance électronique et de supervision comprend les services de surveillance électronique et de supervision aux États-Unis. Le segment des services de réinsertion comprend divers services communautaires et de réinsertion. Le segment des services internationaux comprend principalement ses activités de services sécurisés en partenariat public-privé en Australie et en Afrique du Sud.

Indices liés Russell 2000