Un juge fédéral a empêché l'État de Washington d'appliquer la majeure partie d'une loi visant à renforcer la surveillance et à améliorer les conditions de vie dans le seul centre de détention d'immigrants à but lucratif géré par le secteur privé de l'État.

La décision prise vendredi par le juge de district Benjamin Settle profitera à Geo Group, propriétaire du Northwest Immigration and Customs Enforcement (ICE) Processing Center à Tacoma.

Ce centre, qui compte environ 1 575 lits, est l'un des plus grands établissements de ce type dans le pays.

La loi de l'État de Washington impose aux exploitants de centres de détention privés de nettoyer et d'assainir régulièrement les lieux de vie, de fournir gratuitement aux détenus des articles d'hygiène personnelle tels que du savon, des brosses à dents et du dentifrice, et d'offrir des régimes alimentaires nutritifs et équilibrés.

La loi permet également aux fonctionnaires de l'État de procéder à des inspections inopinées, donne aux détenus le droit d'intenter une action en justice pour dénoncer les conditions de détention et prévoit des amendes civiles de 1 000 dollars par infraction et par jour.

Geo a poursuivi le gouverneur Jay Inslee et le procureur général de l'État Bob Ferguson en juillet dernier, deux mois après l'entrée en vigueur de la loi, affirmant qu'il était pointé du doigt alors que l'État de Washington épargnait les établissements gérés par l'État d'une surveillance plus stricte.

Dans une décision de 64 pages, M. Settle a déclaré que la loi "établit une discrimination inadmissible à l'encontre de Geo" en imposant des exigences plus strictes aux contractants fédéraux tels que la société basée à Boca Raton, en Floride, qu'aux constituants de l'État qui se trouvent dans une situation similaire.

Malgré l'intérêt de l'État de Washington à protéger la santé et la sécurité publiques, "la Cour ne permettra pas à l'État d'appliquer des lois inconstitutionnelles afin de pouvoir répondre aux préoccupations de politique publique qui ont donné lieu à ces lois", a écrit le juge.

Les bureaux de M. Inslee et de M. Ferguson n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires formulées dimanche. Geo et ses avocats n'ont pas répondu immédiatement à des demandes similaires. Le juge est basé à Tacoma.

Les détenus et les défenseurs des droits de l'homme se plaignent depuis longtemps des conditions sanitaires, de la sécurité alimentaire et des soins médicaux dans l'établissement de Tacoma. Certains détenus ont entamé des grèves de la faim.

L'Union américaine pour les libertés civiles a estimé en juillet dernier que plus de 90 % des 30 000 personnes détenues quotidiennement par l'ICE en moyenne sont hébergées dans des installations privées.

Geo Group Inc. possède, gère ou loue plus de 100 établissements pénitentiaires, centres de détention pour immigrés et centres de traitement.

L'affaire est Geo Group Inc v Inslee et al, U.S. District Court, Western District of Washington, No. 23-05626.