The Glimpse Group, Inc est une société de plateformes de réalité virtuelle (VR) et augmentée (AR). La société fournit des logiciels, des services et des solutions axés sur les entreprises. Sa plateforme de RV/RA collabore environnement et modèle commercial diversifié et aide à relever les défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs de l'industrie de la RV/RA. Elle développe, commercialise et met sur le marché des produits logiciels, des solutions et de la propriété intellectuelle (PI) en RV/RA. Les entreprises de logiciels et de services de RV/RA de la société comprennent Kabaq 3D Technologies, LLC, faisant affaire sous le nom de QReal ; Adept Reality, LLC, faisant affaire sous le nom de Adept XR Learning ; KreatAR, LLC ; D6 VR, LLC ; Immersive Health Group, LLC (IHG) ; Foretell Studios, LLC, faisant affaire sous le nom de Foretell Reality ; Number 9, LLC, faisant affaire sous le nom de Pagoni VR ; Early Adopter, LLC (EA) ; MotionZone, LLC ; Glimpse Group Yazilim ve ARGE Ticaret Anonim Sirketi (Glimpse Turquie) ; et XR Terra, LLC (XR Terra).

