The Glimpse Group, Inc. est une société diversifiée de plateformes technologiques immersives qui fournit des logiciels et des services de réalité virtuelle (VR), de réalité augmentée (AR) et d'informatique spatiale destinés aux entreprises. Sa plateforme de filiales de technologie immersive, son environnement collaboratif et son modèle d'entreprise diversifié visent à simplifier les défis auxquels sont confrontées les entreprises du secteur émergent de la technologie immersive. Elle développe, commercialise et met sur le marché des produits logiciels, des solutions et de la propriété intellectuelle dans le domaine des technologies immersives. Sa plateforme est composée de plusieurs filiales à part entière, chacune ciblant différents segments de l'industrie, notamment la formation en entreprise, l'éducation, la santé, le gouvernement et la défense, le branding/marketing/publicité, la vente au détail, les services financiers, l'alimentation et l'hôtellerie, les médias et le divertissement, l'architecture/ingénierie/construction (AEC), les événements et présentations d'entreprise, la beauté et les cosmétiques, ainsi que les groupes de soutien et les thérapies sociales par la RV.

Secteur Logiciels