The Global Smaller Companies Trust PLC est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. L'objectif de la société est de générer un rendement total élevé en investissant dans des petites entreprises du monde entier. Elle propose aux investisseurs l'accès à un portefeuille mondial réparti de petites entreprises. Le portefeuille se compose d'investissements individuels dans des petites entreprises aux États-Unis, au Royaume-Uni et sur les marchés européens, ainsi que de fonds de tiers ciblant des petites entreprises au Japon, en Asie, en Amérique latine et dans d'autres territoires plus petits. Il cherche à réduire les risques associés aux petites entreprises en procédant à une analyse détaillée et en investissant dans un grand nombre d'actions dans divers secteurs industriels et zones géographiques. Le gestionnaire d'investissement de la Société est Columbia Threadneedle Investment Business Limited.