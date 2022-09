Espagne: un indicateur budgétaire du Barça repasse dans le vert

MADRID (awp/afp) - Le plafond salarial du FC Barcelone, à savoir le revenu disponible du club soustrait des coûts structurels, a été fixé à 656 M EUR cette saison après avoir été longtemps dans le rouge, a annoncé la Ligue espagnole, symbole de l'embellie comptable du Barça.

Selon les données de la Ligue espagnole de football professionnel (LaLiga), diffusées vendredi, le plafond salarial du Barça a bondi de 800 M EUR, alors qu'il était tombé dans le négatif, à -144 millions d'euros, en mars dernier en raison des difficultés financières du club catalan, lourdement endetté.

Actualisé plusieurs fois chaque saison, le plafond salarial est le montant que les clubs n'ont pas le droit de dépasser en terme de masse salariale, sous peine de devoir payer des pénalités financières.

Le plafond salarial est calculé selon la différence entre les revenus (publicité, vente de joueurs, contrats de sponsoring, revenus des droits TV, abonnements, billetterie, primes de compétitions, etc.) et les coûts structurels (salaires des employés non sportifs, coûts d'exploitation, achats de joueurs, etc).

Le club catalan, lourdement endetté de 1,35 milliard d'EUR en août 2021 d'après son président Joan Laporta, a activé plusieurs leviers économiques au cours de l'été 2022 pour être actif sur le marché des transferts tout en respectant le plafond salarial de la Liga.

Cet été, il a vendu 49,9% des parts de sa filiale Barça Studios à différentes sociétés pour 200 M EUR. Il a aussi cédé 10% puis 15% des revenus issus de ses droits TV en championnat au fonds d'investissement américain Sixth Street pour 400 M EUR au total, en plus d'un emprunt de 595 M EUR auprès de Goldman Sachs et d'un accord de sponsoring avec Spotify pour environ 435 M EUR.

Ces démarches avaient permis au club blaugrana de débourser quelque 150 M EUR sur le marché des transferts, selon la presse espagnole, pour attirer sept nouveaux noms, dont la star polonaise Robert Lewandowski (pour 45 M EUR du Bayern Munich) et le Brésilien Raphinha (pour 58 M EUR de Leeds).

A noter que le Real Madrid possède le plafond salarial le plus élevé de la Liga, avec 683,4 M EUR (contre 739 M EUR en mars après la période de transferts hivernale). L'Atlético Madrid complète le podium avec 341 M EUR de plafond salarial.

gr/psm/vd/jed/gk