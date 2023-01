Exclusif - Goldman Sachs va réduire les investissements en gestion d'actifs qui ont pesé sur les bénéfices.

Le géant de Wall street prévoit de céder ses positions au cours des prochaines années et de remplacer certains de ces fonds par des capitaux extérieurs, a déclaré Julian Salisbury, directeur des investissements de la gestion d'actifs et de patrimoine chez Goldman Sachs, dans une interview à Reuters.

"Je m'attendrais à voir une baisse significative par rapport aux niveaux actuels", a déclaré Salisbury. "Ce ne sera pas zéro parce que nous continuerons à investir dans et à côté des fonds, par opposition aux transactions individuelles sur le bilan."

Goldman a connu un quatrième trimestre désastreux, manquant largement les objectifs de bénéfices de Wall street. À l'instar d'autres banques aux prises avec la stagnation des transactions d'entreprises, Goldman se sépare de plus de 3 000 employés dans le cadre de sa plus grande série de suppressions d'emplois depuis la crise financière de 2008.

La banque fournira de plus amples détails sur son plan d'actifs lors de la journée des investisseurs de Goldman Sachs le 28 février, a-t-il déclaré. Les actifs alternatifs peuvent inclure le private equity ou l'immobilier, par opposition aux investissements traditionnels tels que les actions et les obligations.

VOLATILITÉ DES BÉNÉFICES

Réduire les investissements sur le bilan d'une banque peut réduire la volatilité de ses bénéfices, a déclaré Mark Narron, directeur principal des banques nord-américaines à l'agence de notation Fitch Ratings. La réduction des investissements permet également de diminuer le montant des actifs pondérés en fonction des risques, utilisés par les autorités de réglementation pour déterminer le montant du capital qu'une banque doit détenir, a-t-il ajouté.

La gestion d'actifs et de patrimoine de Goldman Sachs a enregistré une baisse de 39% de ses revenus nets à 13,4 milliards de dollars en 2022, ses revenus provenant des investissements en actions et en dettes ayant chuté de 93% et 63%, respectivement, selon ses résultats annoncés la semaine dernière.

Les 59 milliards de dollars d'investissements alternatifs détenus au bilan ont diminué par rapport aux 68 milliards de dollars de l'année précédente, selon les résultats. Ces positions comprenaient 15 milliards de dollars d'investissements en actions, 19 milliards de dollars de prêts et 12 milliards de dollars de titres de créance, parallèlement à d'autres investissements.

"De toute évidence, l'environnement pour sortir des actifs a été beaucoup plus lent dans la seconde moitié de l'année, ce qui signifie que nous avons pu réaliser moins de gains sur le portefeuille par rapport à 2021", a déclaré Salisbury.

Si l'environnement s'améliore pour les ventes d'actifs, Salisbury a déclaré qu'il s'attendait à voir "un déclin plus rapide des investissements du bilan hérité."

CRÉDIT PRIVÉ

Les clients montrent un vif intérêt pour le crédit privé étant donné la morosité des marchés de capitaux, a déclaré M. Salisbury.

"Le crédit privé intéresse les gens parce que les rendements disponibles sont attrayants", a-t-il dit. "Les investisseurs aiment l'idée de posséder quelque chose d'un peu plus défensif mais à haut rendement dans l'environnement économique actuel."

La branche de gestion d'actifs de Goldman Sachs a fermé un fonds de 15,2 milliards de dollars au début du mois pour effectuer des investissements de dette junior dans des entreprises soutenues par des capitaux privés.

Les actifs de crédit privé dans l'ensemble du secteur ont plus que doublé pour atteindre plus de 1 000 milliards de dollars depuis 2015, selon le fournisseur de données Preqin.

Les investisseurs montrent également de l'intérêt pour les fonds de capital-investissement et cherchent à acheter des positions sur le marché secondaire lorsque les investisseurs existants vendent leurs participations, a déclaré Salisbury.

Le marché primaire des obligations américaines de qualité investissement a donné le coup d'envoi de l'année 2023 avec une flopée de nouvelles transactions.

La reprise du marché a "plus de jambes" car les investisseurs sont prêts à acheter des obligations avec des échéances plus longues tout en recherchant une meilleure qualité de crédit en raison de l'environnement économique incertain, a-t-il dit.

Les économistes de Goldman Sachs s'attendent à ce que la Réserve fédérale augmente les taux d'intérêt de 25 points de base chacun en février, mars et mai, puis reste stable pour le reste de l'année, a déclaré M. Salisbury.

Plus généralement, "l'effet refroidissant" des hausses de taux de l'année dernière commence à refroidir l'activité économique, a déclaré Salisbury, citant le ralentissement de l'activité d'embauche et de la croissance des loyers.